Lunes, 1 de enero de 2024 (22:00 GMT)

CRISIS MIGRATORIA EEUU

California hace historia en EE.UU. con cobertura sanitaria para todos los indocumentados

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- California hace historia este comienzo de año al convertirse en el primer estado en Estados Unidos en ofrecer atención médica gratuita para todos los migrantes indocumentados de bajos recursos. A partir de este lunes, una nueva ley estatal permitirá que los extranjeros indocumentados de 26 a 49 años de edad que estén por debajo de ciertos umbrales de ingresos tengan acceso a la cobertura completa de la ayuda oficial estatal Medi-Cal como ya lo estaban otros segmentos de esta población.

MÉXICO CORRUPCIÓN

Autoridades detienen en España a presunto cómplice y prestanombres de mexicano García Luna

Ciudad de México (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó la detención en Madrid de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012) y quien está detenido en Estados Unidos por narcotráfico y a la espera una sentencia. En un comunicado, la FGR informó que Weinberg Pinto contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición, al ser acusado por el Ministerio Público de la Federación (MPF), de ser uno de los principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

COLOMBIA ALCALDES

Galán asume como nuevo alcalde de Bogotá con la promesa de construir sobre lo construido

Bogotá (EFE).- El exsenador Carlos Fernando Galán asumió como nuevo alcalde de Bogotá, en reemplazo de Claudia López, con la promesa de que en su mandato de cuatro años buscará construir sobre lo construido para que la capital colombiana avance en la solución de problemas como la inseguridad y la movilidad urbana. Galán, hijo menor del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por la mafia en 1989, dijo: "Si estoy aquí es para trabajar por quienes me eligieron y también por mis críticos, que día a día me recuerdan los retos que enfrentamos como sociedad y que son la muestra perfecta de que la ciudad (...) es rica y diversa, y que es a partir de esas diferencias que vamos a construir la Bogotá que soñamos".

JAPÓN TERREMOTO EEUU

Biden ofrece ayuda a Japón para recuperarse del terremoto

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, ofreció a Japón "cualquier ayuda" que necesite para recuperarse del terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richter que afectó a la costa occidental del país, generando impactantes daños y provocando una alerta de tsunami. En un comunicado, el mandatario indicó que su Gobierno está en contacto con las autoridades japonesas y subrayó que Estados Unidos está dispuesto a brindar "cualquier ayuda" que sea necesaria a Japón.

IRÁN ESPAÑA

El español Santiago Sánchez Cogedor vuela de regreso a España tras su liberación en Irán

Madrid (EFE).- El español Santiago Sánchez Cogedor vuela esta noche con destino a España tras ser liberado este domingo en Irán, confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la red social X (antes Twitter). El español, madrileño de 41 años, fue detenido en octubre de 2022 cuando viajaba a pie hacia Catar con motivo del Mundial de Fútbol que se celebró en ese país. Era el único español preso en Irán.

CUBA ECONOMÍA

Claves del mayor ajuste económico en décadas en Cuba que entra en vigor en 2024

La Habana (EFE).- Cuba aplicará este 2024 uno de sus mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas, con subidas en servicios como la energía, el agua y el gas, incremento en los combustibles y el fin del subsidio universal en alimentos. El Gobierno ha remarcado su urgencia -y ha subrayado que no afectarán al sector más pobre- para hacer frente a una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos, una caída del PIB de entre el 1 % y el 2 % en 2023 y un déficit fiscal cerca del 19 %.

ECUADOR VOLCÁN

Volcán ecuatoriano Sangay arroja material incandescente y genera siete explosiones cada hora

Quito (EFE).- El volcán Sangay, el más austral de Ecuador, ha arrojado material incandescente desde su cráter y generado más de 7 explosiones cada hora, según se desprende de un informe difundido este lunes por el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional. En las últimas 24 horas, este volcán ha generado un total de 186 explosiones, lo que supone una media de 7,75 cada hora, y durante la noche y madrugada se ha podido observar incandescencia en la zona del cráter, reiteró el IG en su informe diario.

SUDÁN REBELIÓN

Líder paramilitar y ex primer ministro sudanés se reúnen en Etiopía para un cese de guerra

El Cairo (EFE).- El líder paramilitar de Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemedti", se reunió este lunes con el ex primer ministro sudanés Abdulá Hamdok en Adis Abeba para proponer una hoja de ruta para detener la cruenta guerra en Sudán. La reunión entre la Coordinación de Fuerzas Civiles Democráticas (Taqaddum), la cual lidera Hamdok, y las FAR comenzó a las 19:00 hora local (16:00 GMT) de Adis Abeba, confirmó Al Rayah Mohamed, uno de los portavoces de las Fuerzas de Libertad y el Cambio, la principal plataforma opositora en Sudán, en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

ISRAEL GOBIERNO

El Supremo de Israel tumba una ley clave de la polémica reforma judicial de Netanyahu

Jerusalén (EFE).- El Tribunal Supremo israelí anunció la anulación de una ley clave de la polémica reforma judicial que el Gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó en julio, y que quitó poder a la propia corte para revisar y revocar decisiones gubernamentales en base a si éstas era razonables o no. El tribunal, por una ajustada mayoría de ocho de quince jueces, informó de la derogación de la legislación al sostener que "causa un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático", dijo en una sentencia hecha pública este lunes.

ISRAEL PALESTINA

Israel permitirá pronto la vuelta a comunidades situadas a entre 4 y 7 kilómetros de Gaza

Jerusalén (EFE).- Israel aseguró que permitirá "pronto" la vuelta de los residentes de comunidades israelíes colindantes con el área norte de Gaza que fueron evacuados tras el ataque de Hamás del 7 de octubre y el estallido de la guerra. "De acuerdo con las recomendaciones dadas por el Ejército israelí y el aparato de Defensa, pronto podremos (permitir) el retorno" a miembros de las comunidades que se vieron desplazadas "en áreas en un rango de cuatro a siete kilómetros al norte de la Franja", dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que visitó la zona. A preguntas de EFE, una portavoz de Defensa no concretó una fecha exacta para la vuelta de los residentes de estos lugares.

UCRANIA GUERRA

El Gobierno noruego permitirá la venta directa de armas a Ucrania

Berlín (EFE).- El Gobierno noruego permitirá a partir de este lunes la venta directa de armas y otro material bélico a Ucrania por parte de las empresas de la industria de defensa del país nórdico ante las perspectivas de que la guerra con Rusia se prolongue en el tiempo, informó hoy el Ejecutivo en un comunicado. "Debemos planificar para la posibilidad de que la guerra ilegal de agresión se prolongue. Por lo tanto, el Gobierno ha decidido permitir la venta directa de armas y productos relacionados con la defensa de la industria de defensa noruega a Ucrania", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide. EFE

