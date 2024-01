Los diferentes caminos que han tomado los colaboradores de Sálvame medio año después de su final

Con el cierre de una era televisiva con Sálvame, los reconocidos colaboradores del popular programa de entretenimiento han emprendido diversos caminos profesionales durante este año, explorando nuevas oportunidades y proyectos fuera del emblemático plató. Aquí te contamos en qué andan algunos de los colaboradores más destacados: 1. Jorge Javier Vázquez: reinventándose en distintos frentes El carismático presentador Jorge Javier Vázquez anunció su retirada temporal de televisión alegando problemas de salud tras el final de 'Sálvame'. En septiembre regresó a la televisión presentando el programa de entrevistas 'Cuentos chinos', emitido en el access prime time de Telecinco durante unas semanas. Mientras tanto, también ha seguido escribiendo en 'Lecturas' su columna semanal, pero su ausencia en 'Sálvese quien pueda' llamó la atención de todos los seguidores del antiguo formato, ya que siempre había sido uno de los grandes protagonistas. Meses después de su gran ausencia mediática, participó en la presentación del nuevo libro del presidente de nuestro país, Pedro Sánchez, y próximamente podremos verle de nuevo en la pequeña pantalla volviendo a presentar 'GH DÚO' 2. Kiko Matamoros: centrado en su vida personal Tras su paso por Sálvame, Kiko Matamoros dio el salto a la plataforma Netflix junto a parte de sus compañeros de programa en el docu-reality 'Sálvese quien pueda'. . Por el momento, parece que sigue enfocado en su relación con Marta López Álamo, con la que contrajo matrimonio el pasado mes de junio. Un respiro en su vida laboral tras muchos años de televisión. 3. Belén Esteban: empoderamiento y emprendimiento 'La patrona', Belén Esteban, ha continuado su carrera en los medios y ha encontrado nuevas oportunidades de negocio. Consolidándose como una emprendedora exitosa, continúa con su imperio de 'Sabores de la Esteban' a la vez que su cara aparece cada vez en más formatos. Tras la cancelación de 'Sálvame' y de su derivado 'Deluxe', dio el salto a la plataforma Netflix junto a parte de sus compañeros de programa en el docu-reality 'Sálvese quien pueda'. También la hemos podido ver en diferentes spots publicitarios, podcast o incluso haciendo la competencia a el Rey Felipe VI con su particular discurso de navidad. 4. Lydia Lozano: más allá de la televisión La incansable Lydia Lozano ha diversificado su carrera. La periodista mantiene su presencia en televisión y la hemos podido seguir viendo en La 1, tanto en 'Lazos de sangre' como en 'Mañaneros'. Además, ha explorado otros ámbitos profesionales, demostrando su versatilidad en nuevos proyectos como su presencia en diferentes podcasts. 5. Carmen Borrego: al pie del cañón Carmen Borrego ha decidido explorar nuevos horizontes tras su paso por Sálvame. La hija de María Teresa Campos comenzó a colaborar en 'La última noche', también en Telecinco, aunque el programa se canceló y en septiembre de 2023 fichó por los programas 'Vamos a ver' y 'Así es la vida'. 6. Terelu Campos: nuevos proyectos en el horizonte Terelu Campos, junto a María Patiño y Adela González, presentó los últimos episodios de 'Sálvame' y 'Viernes Deluxe' después de 14 años en emisión. Tras la cancelación de ambos programas, regresó a Netflix con sus compañeros en el docu-reality 'Sálvese quien pueda'. Además retomó su papel de colaboradora en RTVE en programas como 'Mañaneros' y 'La plaza de La 1', aunque el último fue cancelado poco después. En diciembre de 2023, confirmó su participación en los concursos 'Generación TOP' en La Sexta y 'Bake Off: Famosos al horno' en La 1. Sin embargo, ella misma anunció a través de su blog en la revista 'Lecturas' su retirada temporal de la televisión tras someterse a una operación debido a unos problemas de salud. 7. Kiko Hernández: desafíos diferentes Tras la cancelación de 'Sálvame', también dio el salto a la plataforma Netflix junto a parte de sus compañeros de programa en el docu-reality 'Sálvese quien pueda'. Próximamente también podremos verle junto a su recién marido presentando las campanadas de Melilla.? 8. María Patiño: continúa su camino Presentó el último programa de 'Sálvame' y se emprendió también en la aventura de 'Sálvese quien pueda'. Además, siguió al pie del cañón de 'Socialité' hasta el 25 de diciembre de 2023, programa del cual se despidió con estas palabras: "Pero yo también necesitaba volar. Necesito caminar y volver a crear otro bebé, para que cuando sea mayor y adulto como 'Socialité', vuele solo. Ahora me voy, pero volveré".