Los afiliados liberal-demócratas aprueban por un estrecho margen su continuación en el Gobierno alemán

Un 52,24 por ciento de los afiliados al partido Democrático Libre (FDP) se ha mostrado a favor de seguir formando parte del Gobierno de coalición junto con Los Verdes y los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz en una consulta no vinculante que podría haber deteriorado todavía más las tensas relaciones en el seno del Ejecutivo. Por otro lado, el 47,76 por ciento de los miembros del FDP expresó la voluntad de poner fin a la coalición, informaron círculos del partido, agregando que solo 26.058 de los aproximadamente 72.100 afiliados participaron en el sondeo. El voto de los afiliados no tiene consecuencias en la práctica, ya que los estatutos de los liberales establecen que "los órganos del partido no están vinculados por el resultado de la encuesta a los afiliados en su toma de decisiones". Sin embargo, el resultado es un importante indicador del estado de ánimo entre los liberales liderados por el ministro de Finanzas, Christian Lindner. Una mayoría a favor de abandonar la coalición habría avivado el debate dentro del partido y habría presionado a la dirección. Esto habría significado muy probablemente nuevas turbulencias en el seno del Gobierno tripartito. El relativamente escaso interés de las bases del FDP por la cuestión planteada -una tasa de participación en la encuesta de alrededor del 36 %- y el resultado refuerzan ahora también a Lindner. El comité ejecutivo del FDP lanzó la consulta el 18 de diciembre, después de que 598 miembros la hubieran solicitado. Los afiliados pudieron participar en línea durante quince días. La pregunta era: "¿Debería el FDP poner fin a la coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes como parte del Gobierno federal?". La respuesta podía ser "sí" o "no". Según los estatutos del FDP, debe realizarse una encuesta si 500 miembros lo solicitan. Puede hacerse mediante voto secreto por correo, voto presencial descentralizado, voto por Internet o una combinación de los tres métodos. En este caso, la dirección del partido se decidió por el procedimiento online. Solo pudieron participar los afiliados con una dirección de correo electrónico incluida en el directorio de afiliados. La iniciativa del voto de los afiliados surgió a raíz de una carta abierta de 26 políticos regionales y locales del FDP. Tras los malos resultados electorales en los estados federados de Hesse y Baviera, este grupo pidió al FDP que reconsiderara su postura. En Baviera, el FDP no logró entrar en el Parlamento regional el pasado octubre. En Hesse, apenas superó la barrera del cinco por ciento, necesaria para tener representación en el hemiciclo. El FDP fracasó en otras cinco elecciones regionales desde que participa en el gobierno federal. En Berlín, Baja Sajonia y Sarre tampoco alcanzó la barrera del cinco por ciento de los votos. En Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia permaneció en el Parlamento, pero fue expulsado del gobierno. La participación en la coalición en el Gobierno federal fue controvertida en algunos sectores del partido desde el principio. El año electoral 2024 también promete ser difícil para los liberales. Los sondeos sobre la intención de voto para los comicios regionales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo en septiembre los situaban semanas atrás entre el tres y el cinco por ciento. En Sajonia y Brandeburgo, el FDP ya no está representado en el parlamento regional. Todavía no hay encuestas nacionales para las elecciones europeas de junio.