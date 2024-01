Las autoridades confirman la llegada de tsunamis a la costa oeste de Japón tras el seísmo de la península de Noto

Las autoridades japonesas han confirmado la llegada de tsunamis a la costa oeste de Japón, en particular a la prefectura de Ishikawa, horas después del seísmo de magnitud preliminar 7,6 que ha sacudido la costa oeste del país. Ishikawa estaba bajo "alerta de envergadura por tsunami", la primera de esta naturaleza desde el devastador terremoto de 2011, y una que implica la aparición de olas de entre tres y cinco metros contra la costa. Las autoridades también han confirmado la llegada de oleaje a las prefecturas de Yamagata, Niigata y Toyama. El seísmo de 7,6 fue el más intenso de la cadena de 20 terremotos registrados entre las 08.06 y 09.29 (hora peninsular española) en las inmediaciones de la costa de Ishikawa y la vecina prefectura de Niigata. La ciudad de Wajima, en la prefectura de Ishikawa, ha sido la más afectada hasta ahora por el seísmo. Las autoridades locales han confirmado que al menos una decena de edificios se han derrumbado y hay un número todavía indeterminado de gente bajo los escombros. Los bomberos también están combatiendo un gran incendio declarado en la ciudad, recoge el 'Asahi Shimbun'. El Gobierno japonés ha constatado que unos 30.000 hogares se han quedado sin luz en toda la prefectura pero las centrales nucleares de la zona no parecen haber sido afectadas. La operadora Kansai Electric Power Company no ha constatado daños en las centrales nucleares de Ohi y Takahama, en la prefectura de Fukui, dos de las más vulnerables del litoral oeste ante un posible seísmo, recoge la cadena pública japonesa NHK. Tampoco se ha visto afectada de momento la central de Kashiwazaki-Kariwa, según un comunicado de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) recogido por el 'Asahi Shimbun'. Los residentes de la capital del país han constatado temblores en los edificios a consecuencia del temblor pero de momento no se tiene constancia de víctimas en la metrópolis.