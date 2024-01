La oposición congoleña rechaza la victoria de Tshisekedi en las elecciones presidenciales

La oposición de República Democrática del Congo (RDC) ha rechazado por completo los resultados de las elecciones presidenciales que le han valido un segundo mandato a Félix Tshisekedi y acusado directamente al presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), Denis Kadima, de manipular los resultados "El señor Kadima y la CENI han cruzado el Rubicon", ha lamentado el opositor Martin Fayulu. "Se han revelado como enviados al servicio del señor Félix Tshisekedi Tshilombo para lavar el oprobio que le mancha desde 2018", ha manifestado el opositor en comentarios recogidos por Radio Okapi. "No aceptamos este nuevo golpe y tenemos que resistir", ha añadido Fayulu, el tercer candidato más votado en los comicios, según los resultados oficiales publicados el domingo. El partido de oposición Agrupación para la República del candidato Moise Katumbi ha rechazado igualmente las elecciones a través de su portavoz, Hervé Diakiese, en una entrevista al mismo medio. "Con toda responsabilidad, sólo nos queda llamar a la movilización de nuestro pueblo. Ninguno de nosotros aceptaría confiar a nuestro hijo al cuidado de un individuo que se presenta como médico si esta persona hubiera hecho trampa en la escuela y no hubiera obtenido su título de médico", ha señalado. Tshisekedi ha recibido 13,2 millones de votos, lo que supone el 73,3% de los votos emitidos, según ha informado la comisión electoral. No obstante, los resultados finales oficiales serán anunciados por el Tribunal Constitucional del segundo país más grande de África. Alrededor de 44 millones de personas tenían derecho a votar. Este país centroafricano rico en recursos, del tamaño de Europa occidental, tiene una población total de 100 millones. También se han celebrado elecciones para miembros del parlamento nacional y de los parlamentos regionales en las provincias del país, así como para representantes locales. Sin embargo, en muchos colegios electorales no ha sido posible votar el día de las elecciones debido a la falta de listas de votantes, máquinas de votación defectuosas u otros problemas, lo que obligó a prolongar la votación con poca antelación y las elecciones se celebraron durante varios días.