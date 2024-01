Israel construirá de un parque de atracciones en la frontera con la Franja de Gaza

El Ministerio de Turismo de Israel tiene previsto impulsar la construcción de un parque de atracciones con la noria más grande de Oriente Próximo, hoteles y un monumento en recuerdo a las víctimas de los ataques del 7 de octubre en un complejo que estará situado en la frontera con la Franja de Gaza y que podría estar funcionando en un plazo de cinco años. El ministro de Turismo, Haim Katz, defiende la necesidad de este proyecto para reactivar la zona, proteger la naturaleza y atraer el turismo. El plan prevé una zona de conciertos, otra para festivales y actividades económicas que den empleo a la población de la zona. "Queremos un destino turístico que acoja las fiestas más locas del mundo en el mismo lugar en el que se celebraba el Festival Nova, en Reim", uno de los lugares atacados por los milicianos de Hamás, ha apuntado el responsable de la Empresa Turística del Gobierno de Israel, Elad Ernfeld, citado por el diario 'Yedioth Aharonoth'. "Además se podrán visitar las tierras de cultivo junto con los agricultores y las atracciones y servicios serán empleos para los vecinos de la zona", ha resaltado. Ernfeld ha explicado que la noria gigante busca "demostrar a todo el mundo dentro de Gaza que la zona fronteriza ha vuelto a la vida porque eso es lo más importante, volver a la vida". "El turismo debe llegar a esa zona y hay que recordar y documentar los horrores de ese terrible sábado", ha destacado. El ministro Haim Katz está ya tratando con los responsables de la reconstrucción de la zona para poner en marcha el proyecto. "Como empresa pública y brazo ejecutivo del Ministerio tendremos que concretarlo con un mensaje de la homenaje", ha resaltado Ernfeld. "El museo llevará a los visitantes a través de tres secciones de recuerdo", ha explicado. Estas tres secciones abarcarán desde la creación del Estado de Israel hasta el 7 de octubre, otra sobre los hechos del 7 de octubre con vídeos, testimonios, entrevistas,..., y una tercera sección sobre la reconstrucción, la parte turística, ha relatado. "Puede convertirse en uno de los tres principales destinos turísticos del Estado de Israel tras Tel Aviv y Jerusalén. Está a media hora de Tel Aviv y a media hora de Beer Sheva. Tiene todo el potencial. Es cierto que ha ocurrido un trauma nacional aquí, pero nuestra misión será revivir el lugar y convertirla en una zona accesible por carretera o tren, por no mencionar la importancia económica que tendrá y los empleos que creará para los vecinos", ha explicado. "DESCONEXIÓN CON LA REALIDAD" Sin embargo, vecinos de la zona han manifestado su sorpresa tras conocer estos planes e incluso han denunciado una "desconexión con la realidad", con lo que quiere y necesita la gente de la región. "Está claro que habrá muchos que querrán venir a la zona tras la guerra y que el turismo se puede desarrollar, pero hay muchas cuestiones sobre cómo hacerlo de forma que preserve y homenajee a las víctimas y tenga en cuenta a los vecinos y el desastre que han vivido", ha explicado un vecino. "La sensación es que están yendo un demasiado rápido con un plan que está alejado de la realidad", ha añadido en declaraciones recogidas por 'The Times of Israel'. El plan tiene ya la financiación asegurada tras la aprobación en Consejo de Ministros de un presupuesto de 18.000 millones de shékels (más de 4.500 millones de euros) en un plazo de cinco años.