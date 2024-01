Israel anuncia la retirada de cinco brigadas de la Franja de Gaza

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado de que han comenzado ya la retirada de cinco brigadas --miles de militares-- de la Franja de Gaza, aunque han subrayado que la operación militar contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sigue adelante. El portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari, ha subrayado este lunes en declaraciones a la prensa que estas tropas serán retiradas de la zona de combate durante las próximas semanas para mejorar su formación y facilitar su descanso. Hagari no ha especificado ninguna cifra concreta de militares afectados por la retirada y tampoco ha querido concretar si supone el inicio de una nueva fase de la guerra. "El objetivo de la guerra requiere un combate prolongado y estamos preparándonos para ello", ha subrayado Hagari. Esta retirada podría apuntar a una desescalada de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, posiblemente en el norte del enclave, objetivo principal de la primera fase de la incursión terrestre iniciada el 27 de octubre, según analistas citadas por la cadena estadounidense CBS. Ya el lunes las autoridades militares israelíes han informado de que se está preparando el regreso a sus casas de algunos de los evacuados tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. El Mando del Frente Interior de las Fuerzas Armadas israelíes ha indicado en particular algunas comunidades situadas en torno al norte de la Franja de Gaza, según recoge el diario 'The Times of Israel'.