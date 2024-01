Isidre Esteve: "El Dakar tiene que ser exigente, este año es el recorrido más radical"

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) está ya en "modo Dakar" después de partir para la 46ª edición que arranca el día cinco de enero, un Dakar que se antoja "exigente", como tiene que ser el rally más famoso del mundo. "Estos últimos días uno está pensando más en la carrera que en las fiestas de Navidad, fin de año o Reyes. Nosotros ya estamos en modo Dakar", dijo Esteve en declaraciones facilitadas por su equipo, justo antes de embarcar en plena Nochevieja rumbó a Arabia Saudí. Para Esteve será su 19ª participación, la novena sobre cuatro ruedas. "Personalmente, me gusta mucho cómo se presenta esta edición. El Dakar tiene que ser una carrera difícil, complicada, exigente y larga. Este año quizá es el recorrido más radical de los que se han presentado en las últimas ediciones. Va a ser difícil para todos", comentó el piloto de Oliana. Un Dakar difícil es precisamente lo que busca el Repsol Toyota Rally Team, que utilizará en el Toyota Hilux T1+ número 235 el combustible renovable de Repsol, ahora producido en un 70% a partir de residuos orgánicos. "Me gusta porque puedes planificar a carrera pensando en el global. Para nosotros no es importante hacer resultados parciales; para nosotros es importante dónde estamos al final de la carrera. Y en un Dakar como el de este año pienso que, más que nunca, va a ser importante cómo gestionamos el global de la carrera en sí", explicó. "La primera semana va a ser muy determinante. Casi todo lo más complicado, por lo desconocido, se concentra en la primera semana. Por tanto, va a ser importante llegar a la jornada de descanso sin perder las opciones a ese resultado que buscamos, y a partir de ahí veremos cómo afrontamos la segunda semana", añadió un Esteve que aspira a entrar en el Top 20 de la general de coches por primera vez.