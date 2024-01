Frenkie de Jong: "No somos consistentes, no sé por qué"

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong se mostró confiado de que la temporada azulgrana mejorará en la segunda vuelta, después de no haber sido "consistentes", al tiempo que reconoció la importancia de las bajas y de estar bien físicamente. "Todavía no he ganado los trofeos que quiero ganar y todavía no soy el jugador que quiero ser. Todavía hay margen de mejora y todavía tengo tiempo, pero me gustaría llegar ahí lo más rápido posible", dijo este lunes en una entrevista a la cadena pública neerlandesa NOS, recogida por Europa Press. De Jong dejó claro que está donde quiere estar, pero reconoció que no atraviesan el mejor momento de juego. "Estoy en el club donde siempre quise estar, donde soñé. Como futbolista quieres ganar los grandes títulos, yo aún no los he ganado", afirmó. El centrocampista se mostró consciente de su rol importante en el club azulgrana, el cual está acusando las bajas. "Se puede ser decisivo de diferentes maneras. Ser decisivo a menudo está relacionado con los goles y las asistencias. Esto es diferente para mi posición. Quiero ser importante de otra manera. Todavía puedo progresar y todavía no estoy donde quiero estar", dijo. "No lo estamos haciendo bien, así son las cosas, pero todavía nos queda la mitad de la temporada. Nunca se sabe. Quedamos primeros de nuestro grupo en la Liga de Campeones. Eso es sólo bueno. Todavía hay mucho por jugar", afirmó. "Tenemos un equipo con talento, pero no somos lo suficientemente consistentes. No sé exactamente por qué. Se echan de menos jugadores básicos. Espero que este año podamos jugar con el mismo equipo durante mucho tiempo y que todos se mantengan en forma. Entonces las cosas seguramente mejorarán", confesó. Después de un 2023 complicado por las lesiones, De Jong celebró sentirse en forma. "Me siento bien, me siento en forma. Hoy en día todos los equipos están en forma. Si no estás en forma, no importa lo bueno que seas técnicamente, no marcarás la diferencia", terminó.