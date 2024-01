El año más mediático de Shakira: su canción más exitosa, problemas con Hacienda y lejos de Gerard Piqué

MADRID 1 (CHANCE) Tras anunciar su separación en junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué han sido el centro de diversas polémicas. La relación del futbolista con Clara Chía, rumores de infidelidad, problemas con Hacienda y la mudanza de la cantante a Miami junto a sus hijos ha, dado mucho que hablar. Después de dejar su vida atrás en la ciudad condal, Shakira hacía borrón y cuenta nueva al otro lado del pacífico junto a sus seres queridos, dejando atrás a los medios de comunicación y volcándose de lleno en el bienestar de su familia. Y no solo eso, la artista aprovechaba esta nueva etapa de su vida para sacar sus temas más polémicos. Fue a principios de este año cuando escuchamos por primera vez a Shakira hablar de Piqué y su nueva pareja. Pero no, no era en un podcast, ni en un programa de radio, ni de televisión. Era nada más y nada menos que en una canción con el productor Bizarrap, conocido por sus éxitos mundiales, entre los que se encuentra su famoso 'Quédate' con Quevedo. La 'Session 53' salía a la luz el 12 de enero, y poco después se convertía en una de las canciones más escuchadas en el mundo entero. El tema consiguió récords en todas las plataformas, pero lo más importante es que conseguía marcar un antes y después en la carrera musical de la colombiana, que pudo liberarse y expresar todos sus sentimientos en esta sesión. Finalmente, Shakira le dijo adiós a España el domingo 2 de abril y se mudó a Miami, Estados Unidos, para empezar una nueva vida con sus hijos después de retrasar en varias ocasiones la mudanza por la delicada salud de sus padres y el curso escolar de los niños. Una vez allí, tanto la cantante como el futbolista han compartido la custodia de sus hijos, viajando así entre ambas ciudades las veces que sea necesarias por el bien de los pequeños. Aunque han sido algunas las ocasiones en las que Piqué ha ido hasta Miami para no cambiar la rutina de Sasha y Milan, otras veces también han vuelto a Barcelona. Al igual que Shakira, que el pasado mes de noviembre tras pasar varias semanas de negociaciones en nuestro país, la cantante colombiana pactó finalmente con la Fiscalía una pena de tres años de cárcel (que no cumplirá) y el pago de una multa de 7,3 millones de euros tras defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Mientras tanto, Gerard Piqué sigue disfrutando de su vida privada al lado de su pareja, con la que lleva más de año y medio de relación y la cual ya es una más en su familia. Por su parte, Shakira sigue en el foco mediático y cada poco tiempo es vinculada con algún celebrity de su entorno, aunque por el momento todo apunta a que sigue soltera y centrada en su familia y trabajo.