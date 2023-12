Los 5 looks inolvidables de la Reina Letizia que han deslumbrado en 2023

MADRID 31 (CHANCE) A lo largo del año 2023, la elegancia y el estilo distintivo de la Reina Letizia de España han dejado una marca imborrable en eventos clave. Desde las recepciones reales hasta momentos históricos, la monarca ha deslumbrado con sus elecciones de moda. Aquí te presentamos cinco de sus looks más destacados que no han pasado desapercibidos: Recepción cuerpo diplomático, Palacio Real de Madrid, 25 de enero Para comenzar el año, los Reyes recibían en el Palacio Real al Cuerpo Diplomático acreditado en España, una cita en la que la monarca nunca defrauda. Y así fue, Letizia llevó uno de sus looks más elegantes y dulces, con una combinación de una blusa blanca de seda con lazada al cuello - que estrenó en 2017 y le hemos visto en varias ocasiones por su gran versatilidad - y una falda nueva en color rosa pastel. Una prenda de estreno, muy especial precisamente por su sencillez; plisada, con ligero vuelo y la cintura marcada a modo de discreto fajín, confirmaba que el rosa se convertía en un indispensable para el armario de la Reina. Y no nos extraña porque le favorece muchísimo. Recepción Palacio Marivent, Mallorca, 3 de agosto En sintonía con su estilo distintivo, la Reina optó por un vestido de escote Bardot para la particular recepción a las autoridades de las Islas Baleares, un evento que tuvo lugar por segundo año consecutivo en el Palacio de Marivent. El diseño destacaba la elegancia de la zona de la clavícula y el bronceado de su piel, con una cintura ceñida y una falda que caía hasta los tobillos. El vestido, adornado con un vibrante estampado de estilo acuarela, incorporaba elementos de animales y dos colores, blanco y azul, siguiendo con la esencia mediterránea. Una elección que reflejaba la estética característica de la Reina, pero que sorprendía por ser de la marca española Desigual. Inauguración temporada del Teatro Real de Madrid,18 de septiembre La reina Letizia brillaba con luz propia un año más en la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real. Cumpliendo a la perfección el 'dress code' con el color negro, doña Letizia se decantaba por un diseño de la firma The 2nd Skin con cuello redondo, tirante ancho y falda con vuelo de corte midi. Lo combinaba a la perfección con unos zapatos de tacón a juego realizados con detalles de vinilo de Manolo Blahnik. En cuanto al peinado, la esposa del monarca arriesgaba con unas perfectas ondas al agua y un make up donde los tonos tierra fueron los grandes protagonistas. Premios Princesa de Asturias, 20 de octubre La monarca no quiso pasar desapercibida en la 42º edición de los Premios Princesa de Asturias y lució un vestidazo con el que nos dejó boquiabiertos. De lo más elegante y, sobre todo, definida, Doña Letizia apostaba por un diseño ceñido a su cuerpo en el que predominaba un escote asimétrico que ya le hemos visto en muchas ocasiones y que le quedaba muy favorecedor. De color negro, la monarca se enfundaba en este vestido ideal con una sola manga dejando al descubierto su brazo izquierdo que ha combinado con unas sandalias joya destalonadas de la firma Aquazzura, un clutch en color negro y unos aros brillantes en su rostro. Jura de la Constitución de la Princesa Leonor, 31 de octubre El gran día de la Princesa Leonor, la Jura de la Constitución ante las Cortes Generales como heredera al trono con motivo de la mayoría de edad, la Reina sorprendía recuperando uno de sus vestidos más icónicos y favorecedores, con el que brilló con luz propia. Un espectacular diseño de Carolina Herrera -sin duda su firma fetiche para las grandes ocasiones- en un intenso azul que estrenó con motivo de su viaje de Estado a Alemania en octubre de 2022 y que no le habíamos visto de nuevo hasta ese momento. Sin duda, esperaba un momento especial para volver a lucirlo, y qué mejor que esta importante ocasión para su primogénita.