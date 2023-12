Líder militar de Sudán; no habrá alto el fuego hasta que los paramilitares se retiren

Jartum, 31 dic (EFE).- El líder de las Fuerzas Armadas sudanesas, Abdelfatah al Burhan, aseguró hoy que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se tendrán que retirar del estado de Al Yazira (centro) y de las otras ciudades de Sudán que han tomado para que pueda haber un alto el fuego en el país tras ocho meses de guerra.

"Ha habido muchos llamamientos a que no haya guerra, a unas negociaciones y una búsqueda de formas y caminos para detener la guerra. Decimos que sólo hay una manera de acabar con la guerra: la retirada de las milicias rebeldes del estado de Al Yazira y del resto de ciudades de Sudán", dijo en el discurso por el 68 aniversario de la independencia de Sudán.

En una rara intervención pública, el líder militar aseguró que los miembros de las FAR, grupo paramilitar encabezado por Mohamed Hamdan Dagalo alias "Hemedti", deben "devolver todo el dinero y propiedades de los ciudadanos y bienes estatales saqueados".

Asimismo, pidió que sus unidades se vayan de las casas que han tomado de los ciudadanos, así como las sedes del Gobierno.

"Cualquier alto el fuego que no garantice lo mencionado no tendrá ningún valor, ya que el pueblo sudanés no aceptará vivir entre estos asesinos y criminales, y quienes los apoyaron", afirmó.

Estas palabras se producen en medio de un posible encuentro entre Al Burhan y Hemedti para buscar el final de la cruenta y larga guerra en el país africano.

El conflicto estalló el pasado 15 de abril por las tensiones sobre la reforma del Ejército y la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, en medio de un proceso político para encauzar de nuevo al país en la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021.

Al Burhan sufrió hace unas semanas un fuerte revés al perder el control de la ciudad de Wad Madani, en el estado de Al Yazira, que era un refugio para los desplazados de Jartum por el conflicto.

La guerra ha dejado ya alrededor de 12.000 muertos y siete millones de refugiados y desplazados. EFE

