Las ONG de infancia piden "poner en el centro" a los niños en 2024, tras un 2023 de "luces y sombras"

Las ONG de infancia han valorado el 2023 como un año de "luces y sombras" para la infancia en España, por los proyectos "inconclusos" como la ley de Familias y por las altas cifras de pobreza infantil, y piden para 2024 "poner en el centro" a la infancia, que se cumplan los anuncios de los permisos de nacimiento y para el cuidado de niños, que se apruebe una ayuda universal por crianza y que se implemente la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Así, la Plataforma de Infancia ha valorado que 2023 ha sido "un año sobre todo de proyectos inconclusos", como la Ley de Familias, que decayó debido a la convocatoria de elecciones anticipadas, en el que se han registrado "cifras muy altas en pobreza infantil". "La convocatoria electoral ha dinamitado, por así decirlo, todo el trabajo que se ha estado haciendo durante el año y ha dejado todo en 'stand-by' o postergado para más adelante", ha señalado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, en declaraciones a Europa Press. Por un lado, en cuanto a la ley de familias, Ibarra ha precisado que ha sido "el gran proyecto de cambio de las políticas de infancia, que por la convocatoria de elecciones no pudo ser tramitado ya que se dejó para el final de la legislatura". Además, aunque ha señalado que ha habido "algunos avances pequeños como la estrategia de desinstitucionalización", ha lamentado que las cifras de pobreza infantil siguen siendo "muy altas", aunque espera que algunos datos mejoren. "Parece que las medidas que se han puesto en marcha pueden hacer que los datos del año que viene sean mejores para contener esos precios de la energía y la alta inflación para muchas familias", ha añadido. En este contexto, de cara a 2024, la Plataforma de Infancia pide que se cumplan los anuncios del Gobierno respecto a los permisos de nacimiento y permisos remunerados para el cuidado de niños "porque es una obligación legal" y que se haga realidad una prestación universal por crianza, "la gran promesa del anterior gobierno y también del nuevo ministro de Derechos Sociales". EL NUEVO MINISTERIO DE INFANCIA "Que haya un nuevo Ministerio de Infancia, que es una de las cuestiones más prometedoras de 2023, tiene que suponer una gran ambición en políticas para 2024, para que España deje de ser la cabeza de lista a nivel europeo en problemas como el abandono escolar, el fracaso escolar, la pobreza infantil o las grandes dificultades de desigualdad que existen con los niños y las niñas", ha subrayado Ibarra. Por su parte, desde UNICEF señalan que el 2023 ha sido un año que acaba "con luces y sombras para la infancia" ya que, por un lado, "se han dado pasos en la implementación de la estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia, se ha establecido el Plan de Acción para la aplicación de la Garantía Infantil Europea, se acaba de aprobar un Pacto de Estado por la Salud Mental con enfoque en infancia" y se ha creado un Ministerio de Juventud e Infancia por primera vez en España. Si bien, la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras, ha advertido, en declaraciones a Europa Press, que, al mismo tiempo, España sigue "a la cabeza de los países ricos en pobreza infantil, con un 28% de niños y niñas sufriéndola y con medidas de protección social que ha sido incapaces de reducirla"; que "la salud mental de la infancia sigue empeorando" y el país tampoco es capaz de "asegurar la protección y los derechos de los menores migrantes no acompañados ni de poner los medios necesarios para acabar con la violencia contra la infancia". De cara a 2024, UNICEF considera "imprescindible" que "las cuentas del Estado pongan a la infancia en el centro y reviertan el reto de la pobreza infantil, empezando por establecer una deducción fiscal de 1.440 euros por hijo a cargo más allá de los 3 años" y por "dotar de fondos al Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea y asegurar la financiación de una salud y educación adecuada". Además, UNICEF España considera "una enorme oportunidad" la creación del Ministerio de Juventud e Infancia y señala, entre sus retos, además de "reducir drásticamente la pobreza infantil en España", impulsar algunos procesos ya avanzados en la pasada legislatura como "la implementación de la LOPIVI, la aprobación de la Ley de Familias, el adecuado funcionamiento del Consejo Estatal de Participación Infantil, el desarrollo de la Estrategia de Derechos de la Infancia y la Estrategia de Desinstitucionalización, entre otros". Para ello, la ONG de infancia pide que el nuevo Ministerio cuente "con una dotación presupuestaria adecuada y las competencias últimas" sobre asuntos relativos a infancia que ahora recaen en otros ministerios. Entre otros desafíos pendientes, UNICEF España destaca asimismo: "la salud mental, también en el ámbito digital, la protección de los niños y niñas migrantes no acompañados o la educación infantil universal". Desde Save The Children, han valorado que 2023 "ha sido un año que, si bien deja avances legislativos en materia de infancia, también deja todavía cifras muy preocupantes de pobreza infantil", cifras "como las del último informe PISA" que demuestran falta de "equidad educativa" y "falta de implementación" de la Ley de protección a la infancia frente a la violencia. SEGURIDAD EN INTERNET Además, la ONG destaca que el año ha acabado "con un pacto de migraciones a nivel europeo que preocupa mucho" porque "los niños y las niñas nunca deben ser detenidos"; y "con una gran preocupación social en torno a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en Internet". "Necesitamos que toda esta preocupación en torno a la seguridad de los niños y niñas online, pase de debates alarmistas y realmente se centre en soluciones acordes a los derechos de la infancia, al derecho de la infancia a ser protegida, pero también al resto de sus derechos, y que sean medidas pensadas de una manera holística y por una diversidad de actores, que incluya a las plataformas privadas, que tienen que ser también parte de la solución y también que se escuche a los niños y niñas", ha indicado la responsable de Incidencia Social y Política de Save the Children, Carmela del Moral a Europa Press. Asimismo, para 2024, Save The Children pide "el desarrollo de la LOPIVI", con la "implementación de todas las figuras de protección en los centros en los que hay niños y niñas, incluyendo los centros escolares"; la especialización de la justicia, así como el avance del modelo Barnahus, --donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al menor--. En materia de pobreza, la organización considera "esencial" que se tomen "medidas contundentes y que no sean medidas ideológicas ni políticas", sino "centradas en acabar con la pobreza severa" en el país. "Más de 850.000 niños y niñas no tienen acceso a cuestiones básicas para la vida. No pueden mantener la casa a una temperatura adecuada, no comen la suficiente cantidad de proteínas, no pueden cubrir gastos imprevistos. Esto no puede suceder en un país como el español, un país de un nivel económico lo suficientemente alto como para no poder tolerar estas bolsas de pobreza, que acaban siendo crónicas", ha subrayado Del Moral. También piden un sistema educativo "realmente equitativo", reduciendo las tasas de repetición o garantizando la gratuidad del comedor escolar y reclaman, frente al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que España "garantice un enfoque de derechos y de infancia en la gestión de las migraciones".