La leyenda Jimmy Johnson entra al Anillo de Honor de Cowboys en emotiva ceremonia

Redacción Deportes, 30 dic (EFE).- El exentrenador Jimmy Johnson, miembro del Salón de la Fama de la NFL y leyenda de los Dallas Cowboys, ingresó este sábado al Anillo de Honor del equipo en emotiva ceremonia en la que estuvo rodeado de jugadores históricos.

"Estoy muy orgulloso de todo lo que logré con este equipo, esto significa mucho para mí. Gracias Jerry por traerme a los Dallas Cowboys. Trabajamos hombro a hombro para llevar a este equipo a convertirse en el equipo de la década de los 90 que ganó varios Super Bowls", expresó el ex entrenador.

La ceremonia estuvo presidida por Jerry Jones, propietario de los Cowboys, y se dio al medio tiempo del juego de la semana 17 de la temporada entre Dallas y Detroit que se realizó en el AT&T Stadium, hogar del equipo de la estrella solitaria.

Jimmy Johnson dirigió a la franquicia entre las temporadas de 1989 y 1993, tiempo en el que la llevó a ganar los Super Bowls XXVII y XXVIII; fue el arquitecto de un equipo de época que todavía obtuvo el título de la edición XXX ya sin él como líder.

Johnson, de 80 años, dejó a Dallas al final de 1993 por diferencias con Jerry Jones, propietario del equipo, que impidieron que antes fuera reconocido en el Anillo de Honor.

"Jimmy, cuántas veces nos inspiraste. No sólo lo hiciste con nuestros jugadores, también con nuestros aficionados y conmigo. De aquí en adelante vas a estar aquí en el Anillo de Honor", dijo Jones, para quien las diferencias con Johnson están olvidadas.

En la ceremonia estuvieron presentes exjugadores que Jimmy dirigió para llevar a los Cowboys al éxito y que hoy son miembros tanto del Salón de la Fama, como del Anillo de Honor del equipo.

Ellos fueron el ex mariscal de campo Troy Aikman, Emmitt Smith, ex corredor, el ex receptor Michael Irvin, y el ex apoyador Charles Haley, quienes aplaudieron y abrazaron a Jimmy Johnson, al que le sacudieron la platinada cabellera que le acompaña.

"Quiero agradecer a mis jugadores, grandes todos ellos; fueron fantásticos en la lucha por esos trofeos. Recordarán cuando fui un tirano, pero sabían que estábamos en el camino correcto", fueron las palabras que el exentrenador les dedicó.

Jimmy Johnson también agradeció a la multitud congregada en el estadio, a los seguidores del equipo y a los adversarios.

"Muchas gracias a los fanáticos de los Dallas Cowboys, son los mejores; y a los millones que odian a los Cowboys, porque gracias a todos ellos hacen a este equipo grande. Amo a los Cowboys", concluyó. EFE

as/gb/hbr