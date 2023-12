Isabel Pantoja repite estilismo en Barcelona con un vestido de pedrería

Ya por la tarde pudimos ver en sus redes sociales cuál sería el estilismo que Isabel Pantoja luciría por la noche en el Palau Sant Jordi: el mismo vestido en el que se enfundó el pasado mes de septiembre cuando deleitó a todo su público en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Pantoja lució un vestido dorado con pedrería al que le puso como doble pieza: una falda con flores bordadas, que más tarde se quitó dejando a ver el estilismo completo. Sencillo y elegante, la artista no quiso dejar indiferente a nadie y modificó por tercera vez su look con una cola transparente con motivos florales en la parte trasera. Se trata de un diseño muy parecido al que también lució en el WiZink Center en 2020 pocos días antes de que se decretara el estado de alarma. Un color carne en el que destaca la pedrería brillante y con el que la tonadillera como una diva. Y no es para menos. A lo largo de su espectáculo, Isabel modificó el vestido: primero se quitó la falda con flores bordadas, dejando al descubierto la falda recta del propio diseño; más tarde complementó el vestido con un tull en color rojo y, por último, se enfundó otra falda a modo de cola con motivos florales también, pero esta vez más diminutos. Un perfecto atuendo con el que la artista deleitó a todos sus fans interpretando copla, baladas, rancheras y hasta villancicos... Una artista inconmensurable que cierra el año por todo lo alto con este espectáculo en el que volvió a recibir el cariño de su público en uno de sus peores momentos personales.