Isabel Pantoja ofrece su último concierto del año en Barcelona

Isabel Pantoja se enfrentó anoche a su último concierto del año en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Con una sonrisa en su rostro, perfectamente maquillada y peinada, la artista dejó lo mejor de sí misma encima del escenario y se llevó el cariño de todos esos fans que no la han dejado sola ni un solo momento durante los 50 años de su carrera como cantante. Muy emocionada, la tonadillera contó con la presencia de todo su equipo profesional, entre los que se encontraba Anabel Pantoja, su incondicional apoyo, pero ni rastro de ninguno de sus dos hijos con los que no tiene ningún tipo de relación. Eso sí, los llevó consigo. En uno de los vídeos que colgó en sus redes sociales, la cantante mostraba las estampitas de las vírgenes, los rosarios y muchas fotografías... donde podíamos ver a su hijo Kiko y a su hija Isa. Durante el concierto, lanzó varios mensajes, como siempre nos tiene acostumbrados... uno de los más comentados lo hizo cuando interpretó 'A pesar del tropezón': "He dicho tantísimas veces, y lo vuelvo a decir, a mucha gente, muchas personas: pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, poquito o mucho, pero vas a extrañarme, eso sí, te lo aseguro, van a extrañarme" También recordó a su padre: "Los gitanos son los mejores del mundo, te lo digo yo porque lo soy y quien diga lo contrario que se lo coma un tiburón, viva mi padre del alma el gitano más guapo del mundo, mejorando a los gitanos, ese era mi padre Juan Pantoja Chiquetete". Además, quiso dedicarle unas palabras a Juan Gabriel, su compadre: "Le amo le amaré, lo respetaré siempre le admiraré toda mi vida y lo que me quede le seguiré cantando mientras esté subida a un escenario, me compuso una canción, yo respeto todas las imágenes, sabéis que Virgen hay una, pero yo soy muy devota de mi Virgen del Rocío. Él vio lo que yo sentía por ella". Rescató temas musicales que interpretó en el inicio de su carrera musical, como Garlochi, y no dudó en explicar qué significa: "¿Sabéis lo que significa Garlochí? Significa corazón pero en nuestro idioma, el caló, vale, para el que no lo sepa". Y al despedirse de su público, les mandó mensaje de cariño y agradecimiento por acompañarla siempre que lo ha necesitado: "Quiero mandaros todo mi cariño, de verdad, daros las gracias de todo corazón. Quiero desearos todo lo mejor, para mí lo mejor es la salud, salud para todo el mundo, de corazón, de Isabel, de Maribel, de vuestra amiga, vale, y lo digo con el garlochí y ya con esta tararí que te vi ¡viva Barcelona y su gente!".