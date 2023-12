Félix Tshisekedi, reelegido como presidente de la República Democrática del Congo

El actual presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, ha ganado las elecciones presidenciales en su país, según los resultados provisionales hechos públicos este domingo 31 de diciembre. El político ha recibido 13,2 millones de votos, lo que supone el 73,3% de los votos emitidos, según ha informado la comisión electoral. No obstante, los resultados finales oficiales serán anunciados por el Tribunal Constitucional del segundo país más grande de África. Incluso antes de que se anunciaran los resultados preliminares de las elecciones del 20 de diciembre, nueve candidatos de la oposición habían convocado nuevas elecciones, declarando que no reconocerían los resultados anunciados por la comisión electoral. Se esperaban manifestaciones en Kinshasa y en otras ciudades, especialmente en el este del país, en relación con las elecciones. De esta manera, Tshisekedi era el candidato con más opciones en las elecciones porque la oposición no había logrado ponerse de acuerdo sobre un candidato conjunto. El empresario Moïse Katumbi, considerado el opositor más prometedor, y otros ocho candidatos han criticado durante una comparecencia conjunta el domingo las irregularidades en las elecciones y han pedido nuevas elecciones con una "comisión electoral independiente". Alrededor de 44 millones de personas tenían derecho a votar. Este país centroafricano rico en recursos, del tamaño de Europa occidental, tiene una población total de 100 millones. También se han celebrado elecciones para miembros del parlamento nacional y de los parlamentos regionales en las provincias del país, así como para representantes locales. Sin embargo, en muchos colegios electorales no ha sido posible votar el día de las elecciones debido a la falta de listas de votantes, máquinas de votación defectuosas u otros problemas, lo que obligó a prolongar la votación con poca antelación y las elecciones se celebraron durante varios días.