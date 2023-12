El ministro israelí de Exteriores admite que "tienen responsabilidad" en los ataques del 7 de octubre

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha señalado que el Gobierno "tiene responsabilidad" en los ataques cometidos por Hamás el 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y unos 240 heridos, y ha defendido que tras el final de la guerra se debería crear una comisión independiente para investigar aquello. "El Gobierno tiene responsabilidad. Además, en mi opinión, al final de la guerra debería crearse una comisión estatal independiente de investigación para examinar todos los diferentes factores", ha dicho en una entrevista para el diario 'Maariv'. Para Cohen todavía está por ver "quién es responsable, quién falló, quién debe rendir cuentas" por lo ocurrido aquel día. "Pero lo más importante es que den recomendaciones para garantizar que un evento tan difícil como lo que ocurrió el 7 de octubre no vuelva a suceder", ha dicho. Esta comisión, ha dicho, "tiene que actuar lo más rápido posible" y "contar con las personas más serias e independientes", al mismo tiempo que posea las capacidades necesarias para controlar todos los factores militares y políticos. Por otro lado, Cohen considera "prematuro" hablar sobre la posibilidad de establecer asentamientos israelíes en Gaza, pues lo prioritario en estos momentos es poder garantizar la seguridad en esa zona. "No creo que el objetivo por el que fuimos a la guerra sea la cuestión de los asentamientos, nuestro principal objetivo es, ante todo, restablecer la seguridad", ha dicho el ministro de Exteriores, quien ha subrayado que Israel no permitirá en Gaza después de la guerra la presencia de quienes han apoyado el "terrorismo". "Hamás no existirá" y "no aceptaremos un gobierno en el que la Autoridad Palestina ni ningún otro sigan incentivando a los terroristas", ha zanjado.