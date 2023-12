(Crónica) El Real Madrid frena al Valencia Basket y consolida liderato

El Real Madrid cerró el 2023 de la mejor manera al ganar al Valencia Basket en el WiZink Center (83-74) en el último partido de la jornada 16 de la Liga Endesa, un duelo en el que frenó a un buen equipo 'taronja' para afianzar el liderato blanco y poner tierra de por medio, gracias a los 17 puntos del base argentino Facundo Campazzo. Con el 'Facu', con el 'Chacho' Rodríguez y con Sergi Llull el Real Madrid tiene asegurados puntos, ritmos, creatividad y fases de buen rollo que se contagian al resto del equipo. Esta fue la base de la victoria de este domingo 31 de diciembre de 2023 sobre un Valencia Basket combativo pero que no pudo cerrar el año con sonrisa. El 20-15 del primer cuarto ya dejó avisos para los de Álex Mumbrú de que debían seguir con un alto tono físico, exigente, para seguir el ritmo de los de Chus Mateo. Y, con el paso de los minutos, se confirmó este augurio y, en cuanto los 'taronja' fueron cediendo en las rotaciones, los locales apretaron y se fueron en el marcador. Los 17 puntos y 7 asistencias de Campazzo, o los 13 puntos y 10 rebotes de Walter Tavares, así como las 5 asistencias de un 'Chacho' que se permitió el lujo de no tirar más que tres triples (metió uno) y una canasta de dos fueron, junto a los 12 puntos de un secundario de lujo como Eli John Ndiaye, demasiado para el Valencia Basket. En los 'taronja' destacaron Chris Jones, con 19 puntos y 5 asistencias, así como la aportación física de Brandon Davies (10 puntos y 5 rebotes) y la ayuda de Xabi López-Arostegui. No obstante, el tocado Stefan Jovic apenas pudo estar 15 minutos en pista y, eso sí, se fue con 7 puntos y buenas sensaciones. Con esta victoria el Real Madrid refuerza su liderazgo y se pone con 15 victorias y una única derrota en la tabla, en la que el Valencia Basket baja a la quinta plaza con el mismo bagaje de 10-6 que Barça, Murcia y Gran Canaria. Esta derrota les aleja algo de la lucha por ser cabeza de serie en la Copa del Rey de febrero.