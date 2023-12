Cientos de manifestantes exigen en Tel Aviv el fin de la guerra y la celebración de elecciones

Cientos de personas se han congregado este sábado en Tel Aviv para protestar en contra del Gobierno de Benjamin Netanyahu y para exigir la celebración "inmediata" de elecciones, en el contexto del conflicto entre Israel y el Movimiento d Resistencia Islámica (Hamás). Los manifestantes se han reunido en la plaza Habima al grito, entre otras proclamas, de "elecciones ahora" y portando muchos de ellos pancartas antigubernamentales con mensajes en contra de las acciones de Netanyahu y sus aliados y también en contra de la guerra en Gaza, según el diario 'The Times of Israel'. En otras de las pancartas se leían peticiones de sacar a los soldados de Gaza "ahora" o alcanzar un "acuerdo diplomático". "Israel no sobrevivirá si no lo derribamos", se leía en otro de los carteles de los manifestantes. La multitud ha circulado también por la renombrada Plaza de los Rehenes y las afueras del Museo de Arte de Tel Aviv, para pedir por undécima semana consecutiva la liberación de los rehenes y detenidos en Gaza. Pese a las protestas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado que la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza durará "muchos meses más". "Mi posición es clara. Vamos a seguir luchando hasta que Hamás sea eliminado y toros nuestros rehenes sean liberados", ha afirmado Netanyahu en una comparecencia recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó el pasado 7 de octubre una serie de ataques contra territorio israelí dejando un saldo de casi 1.200 muertos y 240 rehenes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, respondieron con una cruenta contraofensiva contra las estructuras de Hamás y que deja ya más de 21.500 muertos y 56.000 heridos.