Bullrich critica que el objetivo de las protestas y paros convocados en Argentina es "voltear" al Gobierno

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha acusado este sábado a los argentinos que convocan y secundan los paros y manifestaciones en contra del Ejecutivo de Javier Milei de intentar "voltear" al Gobierno para mantener el "status quo", algo que "no lo van a lograr". "Si gana un Gobierno las elecciones y lo único que tienen son paros, manifestaciones y no puede gobernar porque lo cercan por todos lados, es evidente que el objetivo es voltearlo. No lo van a lograr, pero es su objetivo", ha explicado la titular de Seguridad en declaraciones a CNN Radio recogidas por la agencia Télam. En este sentido, Bullrich ha lamentado que hay un sector de la población que "no quiere que haya ningún cambio" en el país y ha admitido que la actual Administración nacional tiene por delante un "gran desafío", el de "vencer al país del imposible". "Hay que tener bien en claro que los que hoy están tomando la calle son los que no quieren que haya ningún cambio en la Argentina. Son el status quo y los que mantienen los privilegios", ha agregado. En la misma línea, la funcionaria ha criticado que el paro anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) --el principal sindicato de Argentina-- para el 24 de enero es "algo histórico" y ha opinado que es algo ocurre cuando "no gobiernan los gremios y las corporaciones" que "no quieren cambios". "La verdad es que es el país del imposible y lo tenemos que vencer. Ese es un gran desafío. La mayoría de la gente votó por un cambio. Hoy se están llevando adelante proyectos de transformación. El DNU (Decreto de Necesidad y urgencia) y el proyecto de ley (ómnibus) son de transformación. Hay sectores que ponen palos en la rueda desde el primer momento", ha apostillado la ministra. "EL ORDEN Y LA CONVIVENCIA TIENEN QUE REINAR" Por otro lado, Patricia Bullrich ha desmentido que el proyecto de la 'ley ómnibus' presentado la semana pasada exija solicitar permiso para hacer reuniones de tres personas en espacios públicos. "En ningún lado dice eso. Hay una modificación a la ley de tránsito que dice que si tres personas o más están cortando una ruta, interrumpiendo el tránsito, se tiene que despejar. Pero es la ley de tránsito", ha aseverado, asegurando que las afirmaciones de este tipo que circulan en relación al proyecto de ley son "mentira". De hecho, Bullrich ha defendido que la aplicación del protocolo para el mantenimiento del orden público "viene muy bien" y ha señalado que, aunque la CGT "tuvo un actitud bastante prolija el otro día en la marcha", "hubo un grupo que se desbandó". "Hemos logrado que todas las marchas se encaucen de una manera organizada y cuando se quisieron desorganizar hubo una intervención policial inmediata. Argentina hace 20 años que sufre de una enfermedad que es el corte permanente, el piquete diario en todas las provincias de nuestro país y no podemos seguir así. El orden y la convivencia tienen que reinar", ha sentenciado la funcionaria. Estas declaraciones de Bullrich llegan después de que el presidente argentino, Javier Milei, haya asegurado este mismo sábado que el país va por "el buen camino" en una breve evaluación de sus primeros días como mandatario del país. "No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente", ha agregado Milei en referencia a presuntos sobornos que, a su entender, persiguen los diputados opositores que están intentando paralizar sus grandes iniciativas legislativas, el plan de choque neoliberal conocido como el Decreto de Necesidad y Urgencia y la llamada 'ley ómnibus', otro macropaquete de medidas que abordan algunos temas que no son competencia del DNU, como reformas en el sistema educativo y en la ley electoral, en la cual busca acabar con las elecciones primarias en Argentina.