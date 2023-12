Berihu Aregawi gana el pulso a Katir en la San Silvestre Vallecana

El atleta etíope Berihu Aregawi se impuso este domingo 31 de diciembre de 2023 en la 59ª edición de la carrera internacional Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, sin récord de la prueba pero con un bonito pulso con el español Mo Katir, segundo, mientras que en categoría femenina hubo esprint final entre tres, con triunfo para la también corredora etíope Ababel Yeshaneh. Había mucha expectación en esta 59ª edición de la 'Sansi', última carrera del año y con una participación de lujo. Y se cumplieron las expectativas ya que el principal favorito, un Aregawi que es vigente subcampeón del mundo de campo a través y plusmarquista mundial de 5K, se impuso a Katir y resto de aspirantes con un tiempo de 27:15. Sin embargo, fue el español Mo Katir, ganador de la San Silvestre de 2021 y segundo en la pasada edición por detrás de Joshua Cheptegei, quien empezó a abrir las hostilidades firmando el primer gran cambio de ritmo y la primera selección. Y Katir aguantó el tipo, en un mano a mano con Aregawi, hasta que el etíope, a partir del minuto 22 de carrera y en cuesta, arrancó e hizo implosionar a Katir. El español intentó dosificarse y seguir el ritmo, cerca del etíope, pero le fue imposible y acabó entrando en la meta 15 segundos después del ganador. Aregawi, desde ya vigente ganador de la 'Sansi', llegaba avalado por su actual condición de subcampeón del mundo de campo a través y de plusmarquista mundial de 5K. Además el pasado marzo en Laredo (Cantabria) consiguió la segunda mejor marca de la historia en un 10K de ruta, haciendo 26:33 y quedándose a nueve segundos del récord del keniano Rhonex Kipruto. No pudo batir el récord de 26:41 minutos de 2018, en posesión de Jakob Kiplimo, pero Berihu Aregawi entró al Estadio de Vallecas con vítores y honores y se llevó el premio por delante de Katir y de un Aarón Las Heras (27:52) que entró tercero y firmó el doblete español en el podio de esta carrera con etiqueta de oro de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). YESHANEH GANA A ANLAY EN FINAL DE 'PHOTO FINISH' Una doble presencia española en el podio que no pudo verse en categoría femenina. La ganadora fue la etíope Ababel Yeshaneh con un tiempo de 30:31, mismo crono que firmó Asmarech Anlay y apenas un segundo más rápido que el de Likina Amebaw, en un final de 'photo finish' que fue de los más ajustados que se recuerdan en la cita vallecana. Ababel Yeshaneh no iba en cabeza pero ya dentro del Estadio de Vallecas, casa del Rayo Vallecano, aprovechó la alfombra naranja para esprintar y superar a Asmarech Anlay, que perdió el dorsal frontal en un esprint que se le hizo largo, y también a Likina Amebaw, que no pudo tampoco cruzar la meta en cabeza. Un final de infarto en una prueba en la que hasta bien entrada la carrera eran cinco las corredoras que tenían opciones de victoria. Y al final esa lucha a tres la vio de lejos la española Laura Priego, la mejor de la 'armada' y emocionada con un gran final de prueba. EL ALCALDE ALMEIDA PARTICIPA EN LA CARRERA POPULAR El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dio la salida a la San Silvestre Vallecana 2023, acompañado por la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, y el concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, y participó en la carrera popular saliendo en la tercera oleada, para destacar al final el ambiente "especial y extraordinario" de una ciudad" optimista" como Madrid "en la mejor carrera de 10 kilómetros del mundo". Para 2024, Almeida pidió salud para todos los madrileños y "esperanza para los que peor lo están pasando", tras correr esta carrera popular con más de 40.000 atletas inscritos que gozaron de esta última carrera de 2023, con salida en la plaza de los Sagrados Corazones y final en la calle Candilejas, en Puente de Vallecas.