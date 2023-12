Tomás Páramo y María García de Jaime cumplen un sueño más: comprarse una casa

Tras dar la bienvenida al mundo a Federico, su tercer hijo, con el que han formado una familia numerosa, Tomás Páramo y María García de Jaime están de enhorabuena. La pareja de influencer ha utilizado sus redes sociales para informar a todos sus seguidores que se han comprado una casa. Casi tres años después de construir su propio hogar, han comenzado ya la mudanza a la que es ya la casa de sus sueños. Así lo han compartido en sus redes sociales, donde han enseñado muy felices el amplísimo salón, con envidiables vistas y también un poco del entorno. Tomás y María han ido cosechando una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales desde que empezaron a adquirir notoriedad pública con el nacimiento de su primer hijo, Tomás. Desde entonces, su naturalidad y espontaneidad han cautivado a todas esas personas que no se pierden ni un solo detalle de sus vidas. "Y esto no ha sido todo... ¡nos hemos comprado una casa! Dicen que un niño viene con un pan debajo del brazo y, así fue" comenzaban anunciando en su post. "Hace casi ya tres años, a los pocos meses de nacer Catalina, nos surgió la gran oportunidad de poder cumplir el sueño de construir nuestro propio hogar" aseguraban. Ahora, tres años después "con mucho trabajo y esfuerzo de por medio, nos mudamos a la que ya es la casa de nuestros sueños. Estamos felices y muy ilusionados con esta nueva etapa que sin duda compartiremos con todos vosotros" concluían los dos tortolitos que no pueden estar más felices no solo por su nueva casa sino por la familia que han construido y con la que siempre soñaban.