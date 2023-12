Protestas por una oferta de trabajo en Nepal dejan al menos dos muertos, siete heridos y más de 70 detenidos

Al menos dos personas han muerto, siete han resultado heridas y 73 han resultado detenidas durante una violenta protesta ocurrida a las afueras de la capital de Nepal, Katmandu, por una polémica oferta para trabajar en Corea del Sur. Los manifestantes eran solicitantes desairados que habían suspendido una prueba de idioma para trabajar en los astilleros surcoreanos y que acabaron concentrándose frente a unas oficinas del centro nacional de empleo para exigir un examen adicional, con el problema de que las autoridades surcoreanas prohíben a los ciudadanos nepalíes presentarse a dos trabajos en el país en un mismo año. Los dos fallecidos han sido identificados como dos jóvenes de unos 20 años que resultaron heridos durante enfrentamientos con la Policía, que no ha dado de momento más detalles a la espera de los resultados de la investigación, según ha hecho saber el superintendente de Policía, Navaraj Karki, al 'The Kathmandu Post'. Durante las primeras horas de las protestas los manifestantes llegaron a prender fuego al coche del ministro de Infraestructuras y Transporte de Nepal, Prakash Jwala, que en ese momento no se encontraba dentro del vehículo. La Policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos y disparos al aire para contener a los manifestantes pero el superintendente ha reconocido que uno de los fallecidos presentaba un balazo en la pierna, por lo que no descarta la posibilidad de que su fallecimiento se debiera a una hemorragia causada por un disparo de las fuerzas de seguridad. Una vez dispersados los manifestantes, el Ministerio del Interior del país ha formado un comité para esclarecer las circunstancias exactas de los dos fallecimientos.