Ocho vehículos incinerados y desmanes en ciudad costera de Ecuador

Quito, 30 dic (EFE).- Ocho vehículos incinerados y desmanes en la ciudad costera de Esmeraldas, capital de la provincia ecuatoriana del mismo nombre, fronteriza con Colombia, se registraron la noche del viernes, sin que hasta el momento se conozcan las razones ni los responsables de los inusitados actos violentos.

En redes sociales circularon vídeos de vehículos incinerados, así como imágenes de un grupo de pasajeros de un autobús tumbados en el piso en un aparente intento por protegerse de disparos.

El diario Expreso, de la ciudad costera de Guayaquil, apuntó que los actos violentos son aparentemente consecuencia de operativos llevados a cabo por la Policía y las Fuerzas Armadas en un intento por restaurar la paz en la localidad.

Por su parte, revista Vistazo apuntó que "de forma preliminar, se vincularían estos hechos a enfrentamientos entre grupos de crimen organizado".

Citando reportes policiales, el rotativo Expreso anotó que en el barrio 26 de Junio, por ejemplo, "grupos armados se encontraban deteniendo vehículos para cometer robos, mientras que en las inmediaciones del centro de rehabilitación de varones y en 'Aire Libre', se han registrado balaceras que han sumido en la zozobra a los residentes locales".

Reportes de la prensa local dan cuenta de que los incidentes se registraron en siete sectores de Esmeraldas, una de las ciudades más violentas del país.

La Policía Nacional informó en su cuenta X (antes Twitter) que ha desplegado a sus unidades operativas e investigativas, para dar con los responsables y ponerlos a las órdenes de las autoridades competentes.

De su lado, la Gobernación de Esmeraldas condenó los "actos violentos registrados la noche de este viernes" y solicitó a la ciudadanía mantener la calma, según recoge la prensa.

Por su parte, la legisladora Paola Cabezas, exgobernadora (representante del Ejecutivo en el Gobierno de Rafael Correa) en Esmeraldas, señaló que en su ciudad nadie conoce el Plan Fénix, como se denomina el proyecto del actual Gobierno de Daniel Noboa para combatir la inseguridad.

"¿Y el Plan Fénix? En Esmeraldas nadie lo conoce. A horas de finalizar el año hay zozobra y desesperanza en mi tierra", escribió en su cuenta X.

Por ese medio, dijo a Noboa que "mientras no exista paz en cada rincón del país, no puede hablar de un gobierno exitoso. Se gobierna para la vida y en mi provincia rogamos para no perderla".

La asambleísta acompañó su mensaje con algunos de los vídeos que circularon en redes sociales sobre los hechos violentos en Esmeraldas.

Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, pero la tendencia para este año puede llegar, e incluso superar, los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, según expertos en seguridad.

Las autoridades atribuyen los altos niveles de violencia al crimen organizado vinculado con el narcotráfico, que tiene en las costas del país su puerta de salida de la droga hacia Estados Unidos y Europa. EFE

sm/alf