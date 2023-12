Marc Bartra sigue sorprendido a sus seguidores con su cambio de estilo

Aunque su relación con Jessica Goicoechea comenzó de forma discreta, las pruebas que iban dejando en redes sociales enseguida alertaron a todos sus seguidores de que algo estaba pasando entre los dos. Meses mas tarde, ambos confirmaban su amor con una emotiva publicación en la que confesaban lo ilusionados que estaban. Desde entonces, ya son muchas las veces que se han dejado ver juntos y lo cierto es que el cambio de estilismo que ha sufrido Marc Bactra ha sido una de las cosas que más se ha comentado en redes sociales. Parece que el amor puede con todo, hasta con los outfit 'súper aburridos' que tienen algunos futbolistas. Ya nos sorprendió su atuendo en los Latin Grammy hace unas semanas: ese traje negro sin camiseta causó furor y desde entonces, no se ha hablado de otra cosa que del cambio radical que ha tenido el futbolista. Bartra y Goicoechea han hecho un viaje estas Navidades súper especial y, como no podía ser de otra manera, han querido que todos sus seguidores sean testigos de cómo pasean su amor fuera de España. Entre las imágenes que el futbolista ha dejado por su perfil de Instagram hemos podido ver alguna en la que nos ha sorprendido su outfit... lejos de lucir un básico, Marc ha optado por una blazer de rombos azul, camiseta interior de tirantes y pantalones anchos: un lookazo rompedor con el que ha vuelto a demostrar que esta a la última moda. Pero esta no ha sido la única vez que nos ha sorprendido. Hace ya algunas semanas, Bartra colgaba una imagen en sus redes luciendo una camiseta de manga corta ajustadísima que combinaba con unos jeans anchos y zapatillas blancas. Ya por aquel entonces veíamos el cambio que estaba viviendo. Desde que mantiene una relación con Goicoechea, el jugador de fútbol ha demostrado sus gustos por la moda y, seguro, se ha dejado aconsejar por la influencer... quien también sorprende por estos estilismos tan rompedores cada vez que pisa un photocall.