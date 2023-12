Las buenas noticias humanitarias se abren paso en 2023 entre desastres y conflictos

La información internacional ha estado este año acaparada por situaciones de conflicto, desastres naturales y violaciones de Derechos Humanos, pero lejos de los focos asoman también avances e hitos que las agencias de la ONU y las ONG quieren poner en valor, en una invitación al optimismo de cara a un 2024 en el que esperan igualmente seguir dando pasos en beneficio de la población más vulnerable. Desde Save the Children, la responsable en España de Incidencia Política de Programas Internacionales, Arantxa Oses, cree que "un año tan complejo en el ámbito internacional" pareciera que es "algo imposible" encontrar algo bueno, teniendo en cuenta que conflictos como el de la Franja de Gaza están "sobrecogiendo al mundo" y hay "numerosos" otros focos como Afganistán, Sudán, Siria, Yemen, Malí o Ucrania en un segundo plano. Pero también hay "esperanza". Oses pone como ejemplo el aumento de las ratificaciones de la Declaración sobre Escuelas Seguras --ya se han incorporado 118 países-- o que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU haya adoptado orientaciones jurídicas para defender que la infancia pueda vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible, un avance en materia de protección frente a la "amenaza". El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sitúa el foco en el "hito histórico" que ha supuesto la ampliación de la vacunación contra la malaria en las zonas de mayor riesgo de África --Camerún recibió más de 330.000 dosis--, ya que como recuerda la responsable de Programas Internacionales de UNICEF España, Blanca Carazo, se trata de una de las principales causas de mortalidad entre menores de cinco años, junto a la neumonía y la diarrea. "Si contar con una nueva vacuna es siempre una gran noticia, poder proteger contra la malaria a millones de niños y niñas africanos es sin duda un hito para mejorar la supervivencia infantil y un motivo para la esperanza", resalta, recordando además que África concentra el 95 por ciento de los casos. Ahora, el reto pasa por asegurar estas vacunas lleguen a todos los niños y se incorporen a los calendarios rutinarios, si bien Carazo ha llamado igualmente a mantener las medidas de prevención y a formar al personal sanitario local. En el ámbito también de la salud, el farmacéutico Christophe Perrin, de la campaña de acceso a medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras (MSF), celebra como un "enorme éxito" que la compañía farmacéutica Johnson & Johnson anunciase este año que no aplicaría en países de renta baja y media las patentes de la bedaquilina, un medicamento clave para combatir la tuberculosis. Implica anteponer la salud pública frente a los intereses económicos y, según Perri, es "fruto de los persistentes esfuerzos de los activistas contra la tuberculosis, la sociedad civil y también de los países", por lo que ha llamado a que cunda el ejemplo. LA IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD Por su parte, la portavoz de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en España, María Jesús Vega, pone en valor la celebración a mediados de diciembre en Suiza del Foro Mundial sobre los Refugiados, un encuentro en el que "ha fluido la solidaridad" --se comprometieron más de 2.200 millones de dólares-- y se ha puesto de manifiesto el interés "por apoyar la acogida, la inclusión y la integración de millones de personas que se han visto forzadas a huir de sus países para preservar su vida y su integridad física". "Como haríamos cualquiera de nosotros en su lugar", añade. En dicho foro, explica Vega, "se ha hablado de buenas prácticas, de soluciones, de recursos y se han hecho propuestas de contribuciones muy concretas que se irán implementando desde 2023 y a lo largo de los próximos cuatro años". La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), vinculada también la ONU, ha puesto como ejemplo de buenas prácticas un acuerdo suscrito este año con la Escuela de Liderazgo de Afganistán (SOLA) para que jóvenes afganas que se quedaron fuera del sistema tras el ascenso de los talibán al poder puedan seguir estudiando en Ruanda, cursando estudios secundarios y universitarios. Los conflictos, recuerda por su lado la directora de comunicación de World Vision, Eloisa Molina, también dan pie a situaciones de "solidaridad", como ocurre en el caso de Ucrania, donde las mujeres siguen desempeñando "un papel clave" en la protección de las familias "mientras continúan los combates, caen bombas y las ciudades quedan devastadas". Molina pone a Yulia, madre de una niña de seis años, como estandarte de cómo una pequeña obra, en su caso una iniciativa destinada a fomentar asociaciones para apoyar a la infancia asustada, puede cambiar vidas. Con un centro modesto, imparte junto a otras voluntarias talleres creativos para fomentar la diversión y el aprendizaje y brindan a los niños "un espacio en el que la guerra queda tras la puerta". "ES UNA BATALLA QUE MERECE LA PENA" En el año en que se han cumplido precisamente 75 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su violación en situaciones de conflicto ha sido una preocupación constante para las organizaciones, pero una portavoz de Amnistía Internacional, Ana Gómez Pérez-Nievas, cree que también hay motivos para "celebrar". Las medidas para legalizar en aborto en Brasil y en el estado norteamericano de Ohio, la eliminación en Ghana de la pena de muerte para delitos comunes, las reformas legales en Países Bajos o Suiza para catalogar como violación las relaciones sexuales sin consentimiento, el rechazo del Tribunal Supremo de Reino Unido al plan de deportación de migrantes a Ruanda o el inicio del juicio por crímenes de guerra contra el expresidente de Kosovo Hashim Thaçi entran, según Gómez, en la categoría de buenas noticias de este 2023. "Son todas estas noticias las que nos mantienen activos en nuestra lucha, porque no podemos bajar la guardia, pero tampoco perder la confianza de que es una batalla que merece la pena", señala.