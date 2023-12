La Fiscalía de Tokio investiga por apropiación indebida a la facción más importante del partido del Gobierno

La Fiscalía de Tokio ha llamado a declarar al ex ministro de Economía Yasutoshi Nishimura en relación a un escándalo sobre el uso de fondos políticos a cargo de la facción más importante del gobernante Partido Liberal Democrático del país, que en su día lideró el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, muerto en un magnicidio en julio de 2022. Fuentes de la agencia oficial de noticias japonesa Kyodo indican que esta facción podría no haber declarado en torno a tres millones de euros procedentes de fiestas para recaudar fondos y apuntan a la posible creación de cuentas fantasma para transferir el dinero a sus miembros. Nishumura, cesado a principios de mes por este escándalo, ejerció como secretario general de la facción desde octubre de 2021 a agosto de 2022. Según las fuentes del diario 'Asahi Shimbun', el ex ministro compareció "de forma voluntaria" el pasado 29 de diciembre. En los últimos meses al frente de la secretaría, la facción decidió eliminar su sistema de recaudación de fondos solo para dar marcha atrás a esa decisión a finales de año, lo que invita a los fiscales a pensar que los interrogados estaban al tanto de posibles irregularidades, de acuerdo con las mismas fuentes. Con el ex ministro ya son seis los altos cargos de este grupo, entre ellos el antiguo portavoz principal del Gobierno Hirokazu Matsuno y el que fuera jefe de política del partido Koichi Hagiuda, ambos interrogados este mes. Todos ellos han negado estar al tanto de negligencia alguna, según el 'Asahi'. De acuerdo con las fuentes de Kyodo, la Fiscalía contempla la posibilidad de abrir un caso contra la contabilidad del partido por violar la Ley de Control de Fondos Políticos, punible con hasta cinco años de cárcel.