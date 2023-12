Jessica Bueno confirma su amor por Luitingo en '¡De viernes!'

Tras meses sin querer verbalizar lo que todos los espectadores veíamos desde nuestras casas, Jessica Bueno ha confesado este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!' que está enamorada de Luitingo. Un secreto a voces que no ha extrañado, pero que por fin es capaz de expresar sin reparo a que pueda molestar o a sentirse juzgada por los seguidores de 'GH VIP 8'. No se sentó sola, también lo hizo el cantante. Los dos tortolitos demostraron que están viviendo una de las etapas más bonitas en una relación y se dejaron ver ante las cámaras muy ilusionados... Eso sí, hablaron y desvelaron detalles que en 'GH VIP' se guardaron para ellos. Tan solo 24h de la emisión del debate final, que como de costumbre estaba grabado, la pareja decidió sentarse en vivo y en directo en '¡De viernes!' y asegurar que están muy enamorados y que planean ya un futuro juntos. Y eso no es todo, ya que además de desvelar los sentimientos que tienen el uno por el otro, también confirmaron que van a empezar a vivir juntos... por lo que este amor va viento en popa. Recordemos que las cámaras de 'GH VIP 8' fueron testigos de cómo la chispa iba creciendo entre ellos a pesar de que la modelo se negaba a dar un paso más y confirmar que sentía algo por él. Sin embargo, el tiempo ha hablado y ha puesto a cada uno en su lugar: Jessica salió de la casa, lo dejó con Pablo Marques (su anterior pareja) y espero a que el cantante abandonase la casa más vista de España para dar rienda suelta a su amor.