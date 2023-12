Hamás sostiene que no liberará más rehenes sin un alto el fuego

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado que no habrá nuevas liberaciones de rehenes sin el establecimiento previo un alto el fuego. Así lo ha explicado a la cadena de televisión qatarí Al Yazira un alto cargo de la milicia palestina, Osama Hamdan, en respuesta a informaciones publicadas por medios israelíes que afirmaban que Hamás estaba negociando un nuevo acuerdo para liberación de rehenes. A este respecto, Hamdan ha añadido que la prioridad de Hamás es detener la agresión de las fuerzas israelíes en Gaza "de una vez por todas" y que así se lo han hecho saber a todos los mediadores. Por este motivo, ha reiterado que actualmente no se está hablando de un intercambio de prisioneros, recalcando que el cese de los combates en Gaza es condición indispensable para que esto suceda, según el mismo medio. Asimismo, el representante de Hamás ha desmentido que se haya discutido una posible liberación a cambio de un alto el fuego de un mes, afirmaciones que habían sido publicadas en medios israelíes. El propio Osama Hamdan reafirmó ya a mediados de diciembre la posición de Hamás de no negociar con Israel hasta el establecimiento de un alto el fuego y señaló que todas las cuestiones "podrán ser negociadas".