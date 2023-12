Dietas bajas en carbohidratos y con proteínas vegetales se asocian con un aumento de peso más lento a largo plazo

¿Es bueno quitar los carbohidratos para bajar de peso? Los carbohidratos son el alimento que muchas dietas tienden a quitar porque "engorda más" y, aunque muchos estudios han demostrado los beneficios de reducir los carbohidratos para perder peso a corto plazo, no se han realizado muchas investigaciones sobre el efecto de las dietas bajas en carbohidratos en el mantenimiento del peso a largo plazo y el papel de la calidad del grupo de alimentos. Por ello, ahora un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard ha dado respuesta a esta cuestión señalando que los carbohidratos son importantes para el peso a largo plazo, pero depende de qué tipo, es decir, si son vegetales como los cereales integrales, o animales como los almidones refinados por lo que no todas las dietas bajas en carbohidratos son iguales ni tienen el mismo efecto sobre el peso. Así, los hallazgos, publicados en 'Jama Network', revelan que las dietas bajas en carbohidratos compuestas principalmente de proteínas y grasas de origen vegetal con carbohidratos saludables como cereales integrales se asocian con un aumento de peso a largo plazo más lento que las dietas bajas en carbohidratos compuestas principalmente de proteínas y grasas animales con carbohidratos no saludables como los almidones refinados. "Nuestro estudio va más allá de la simple pregunta: '¿Consumir carbohidratos o no?'. Analiza la dieta baja en carbohidratos y ofrece una visión matizada de cómo la composición de estas dietas puede afectar la salud a lo largo de los años, no solo de semanas o meses", afirma el autor principal y asistente de investigación en el Departamento de Nutrición, Binkai Liu. Utilizando datos del Estudio de salud de enfermeras, el Estudio de salud de enfermeras II y el Estudio de seguimiento de profesionales de la salud, los investigadores analizaron las dietas y los pesos de 123.332 adultos sanos desde 1986 hasta 2018. Cada participante proporcionó información informes de su dieta y peso cada cuatro años. Los investigadores calificaron las dietas de los participantes en función de qué tan bien cumplían cinco categorías de dieta baja en carbohidratos: dieta baja en carbohidratos total (TLCD), que enfatiza la menor ingesta general de carbohidratos; dieta baja en carbohidratos de origen animal (ALCD), que enfatiza las proteínas y grasas de origen animal; dieta baja en carbohidratos (VLCD) basada en vegetales , enfatizando proteínas y grasas de origen vegetal; dieta saludable baja en carbohidratos (HLCD), que enfatiza las proteínas de origen vegetal, las grasas saludables y menos carbohidratos refinados; y dieta poco saludable baja en carbohidratos (ULCD), que enfatiza las proteínas de origen animal, las grasas no saludables y los carbohidratos provenientes de fuentes no saludables como panes y cereales procesados. De esta manera, el estudio encontró que las dietas compuestas de proteínas y grasas de origen vegetal y carbohidratos saludables se asocian significativamente con un aumento de peso más lento a largo plazo. Los participantes que aumentaron su adherencia a la dieta baja en carbohidratos total, a la dieta baja en carbohidratos de origen animal y a la dieta poco saludable baja en carbohidratos ganaron en promedio más peso en comparación con aquellos que aumentaron su adherencia a la dieta saludable baja en carbohidratos con el tiempo. Estas asociaciones fueron más pronunciadas entre los participantes más jóvenes (menores de 55 años), con sobrepeso u obesidad y/o menos activos físicamente. Los resultados de la dieta baja en carbohidratos a base de vegetales fueron más ambiguos: los datos del Estudio de Salud de Enfermeras II mostraron una asociación entre puntuaciones más altas de dieta baja en carbohidratos y un menor aumento de peso con el tiempo. "La conclusión clave aquí es que no todas las dietas bajas en carbohidratos son iguales cuando se trata de controlar el peso a largo plazo", afirma el autor principal y profesor asociado en el Departamento de Nutrición, Qi Sun. "Nuestros hallazgos podrían cambiar la forma en que pensamos sobre las dietas populares bajas en carbohidratos y sugerir que las iniciativas de salud pública deberían continuar promoviendo patrones dietéticos que enfaticen alimentos saludables como cereales integrales, frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa", añade.