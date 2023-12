Ana Herminia desvela que Ángel Cristo Jr sufrió un ictus y cuáles son las secuelas que sufre hoy día

Hace semanas que el hijo del circense y la artista acapara los titulares de las revistas desde que diera un paso adelante dando su entrevista televisiva más comentada de todos los tiempos. Enfrentándose a las críticas por sus declaraciones, Ángel Cristo Jr. Defendía que solamente estaba compartiendo datos de su pasado que sentía que debían conocerse. Desde entonces, su nombre permanece en el foco mediático, esperando el siguiente movimiento. Ha sido esta noche, durante la emisión de '¡De Viernes!' cuando hemos podido conocer, de manos de una persona muy cercana a él, cuál es su estado de salud. Ana Herminia confesaba que el hijo de Ángel Cristo habría sufrido un ictus que le habría dejado unas secuelas que todavía hoy le afectan en su día a día. Ha comentado cómo ha perdido la movilidad en el brazo izquierdo, aunque no solamente le ha afectado a la parte física. Por desgracia, a raíz del ictus, tiene problemas para ordenar las ideas y también tiene dificultad a la hora de recordar. Todo esto está relacionado con el estrés que sufre en su vida personal. También ha querido destacar cómo la ilusión que le mantenía día a día era "esa personita" y que no tenerle cerca le hace sentirse engañado, convirtiéndose en algo que le entristece en vez de darle ánimos. Acercándose el final de año y con las navidades todavía muy cercanas, la actual pareja de Ángel ha sido la encargada de comentar cómo están viviendo estas últimas semanas. Admitía cómo ella esperaba pasar unas navidades sola con su hija, pero su predicción ha cambiado. Gracias a Ángel Cristo Jr. Y a su familia circense, la pareja ha sido recibida con los brazos abiertos y han podido recordar cómo fue su primera cita, que tuvo lugar en un circo. Sin duda alguna, están siendo unos meses muy convulsos para la familia de Bárbara Rey y Ángel Cristo y aunque la tensión familiar no deja de crecer, en las relaciones familiares nunca se sabe con certeza qué ocurrirá más adelante. Tan solo podemos esperar y ver si hay alguna oportunidad o si la demanda que Sofía Cristo y Bárbara Rey quieren interponer a Ángel Cristo Jr será el punto y final de esta historia.