Alejandro Jiménez confiesa cómo vivió la muerte de su madre

Alejandro Jiménez se ha sentado en '¡De viernes!' y ha ofrecido una entrevista hablando de cómo ha sido su vida siendo hijo de una de las grandes, María Jiménez. Muy emocionado al recordar a su madre, ha asegurado que no tuvo una infancia fácil, pero si feliz en muchos momentos por la admiración que siempre ha sentido por la artista... y también ha tratado su muerte como nunca antes lo había hecho. En cuanto al matrimonio de su madre junto a su padre, Pepe Sancho, Alejandro comentaba que ambos "tenían dos caracteres muy fuertes y una vida de mucho 'ajetreo'" y que, como en cualquier relación "había momentos muy buenos entre ellos y mucha complicidad", sin embargo la muerte de la primera hija de la cantante marcó un antes y un después en su vida... y también en su relación. A partir de entonces, las discusiones y los malos tratos que la artista comenzó a recibir por parte de su marido eran habituales y Alejandro fue testigo de todo aquello. Él mismo vivió como su padre le rajó la cara a María y ella , para defenderse, lo encañonó con una pistola. "Yo he vivido con ese disparo años hasta que lo he contado. Ahí tenía 7 u 8 años. Ahí nadie te hace caso. Antes de apretar el gatillo yo ya me fui corriendo porque lo inevitable iba a pasar. Salté la valla y corrí. Yo escuché el disparo desde el campo de golf. Corrí como un demonio" confesaba el entrevistado. Un matrimonio tormentoso para la cantante que muchas veces se desahogaba con su hijo: "Mi madre me dijo: 'Si hubiera querido matarle le hubiera matado, pero yo no soy una asesina'". Alejandro también habló de la peor época de la artista, cuando "llega el cáncer de pulmón hace dos años, que ahí ya es cuando empieza a verle las orejas al lobo". Este 2023, pasó todo el verano en Chipiona con ella y parecía estar bien, pero sin embargo, cuatro días más tarde de separarse, el hijo de la cantante recibe una llamada que nunca olvidará. Le llamaron para decirle que su madre había empeorado y que había que sedarla. Fue en ese momento cuando se acercó a su casa y le dijo: "Mamá, es la hora de dormir". "No sé si ella se dio cuenta o no, pero..." reflexionaba Alejandro. Muy emocionado y sin poder contener las lágrimas, el hijo de la recordada cantante de 'Se acabó' aseguraba que tras al muerte de su madre "te das cuenta que cuando no está tu madre estás solo en el mundo. Ella estaba orgullosa y contenta. Y se fue sabiendo que estaba todo más o menos encauzado".