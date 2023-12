Un ex primer ministro de Israel desvela que ordenó dos ataques contra Irán en 2022

El ex primer ministro de Israel Naftali Bennett ha desvelado que ordenó dos ataques contra Irán en 2022, incluido el asesinato de de un coronel de la Guardia Revolucionaria tiroteado en mayo de ese año en la capital, Teherán, suceso que fue achacado a las autoridades israelíes por parte del Gobierno iraní. Bennett ha afirmado en un artículo de opinión publicado en el diario estadounidense 'The Wall Street Journal' que Israel atacó en febrero de 2022 una base de drones de Irán tras dos "intentos fallidos" de lanzar aparatos no tripulados contra territorio israelí desde el país centroasiático. Asimismo, ha confirmado que la segunda ocasión fue cuando dio autorización al asesinato de Hasán Sayad Jodaei, a quien ha descrito como "el comandante de la unidad" que "intentó asesinar a turistas israelíes en Turquía". "Resulta que los tiranos de Irán son más débiles de lo que uno esperaría. Envían alegremente a otros a morir por ellos, pero cuando son golpeados en casa, de pronto se vuelven tímidos", ha manifestado, antes de argüir que, tras su llegada al cargo en junio de 2021, decidió "evitar, si era razonablemente posible, combates locales con Hezbolá y Hamás" y garantizar que "los recursos de seguridad nacional fueran centrados a debilitar al principal enemigo: Irán". "Hay muchas formas de debilitar a Irán: empoderar a la oposición, garantizar la continuidad de Internet durante los disturbios contra el régimen, reforzar a sus enemigos o incrementar las sanciones y las presiones económicas, pero Israel no puede y no debe hacer esto solo", ha explicado. Así, ha manifestado que "Estados Unidos debería estar encabezando estos esfuerzos", que "no requieren una guerra a gran escala, al igual que la muerte de la Unión Soviética no fue el resultado de una guerra total. "La Unión Soviética colapsó por su podredumbre interna y la presión externa aplicada por Estados Unidos", ha dicho. Bennett ha recordado que "Hamás y Yihad Islámica, respaldados por Irán, masacraron a 1.200 israelíes el 7 de octubre, lo que derivó en una guerra a gran escala en Gaza" y que "Hezbolá, también apoyado por Irán, ha lanzado más de mil cohetes contra comunidades en el norte de Israel desde entonces, con el riesgo de un conflicto regional". "Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, están atacando y secuestrando barcos en el canal de Suez, amenazando una de las vías marítimas más vitales del mundo. Milicias de Siria e Irán, con apoyo de Irán, están atacando bases estadounidenses y, como siempre, amenazando a naciones árabes moderadas", ha enumerado. "¿Se ve el patrón? El régimen iraní está en el centro de la mayoría de los problemas en Oriente Próximo y de gran parte del terrorismo a nivel global. De forma inexplicable, casi nadie los toca", ha argüido, al tiempo que ha hecho hincapié en que "durante los últimos 45 años, el régimen ha sido fuente de guerras interminables, terrorismo y sufrimiento en todo el mundo". DERRIBAR "EL IMPERIO MALIGNO" Por ello, ha reseñado que "es suficiente" y que "el imperio maligno de Irán debe ser derribado". "A finales de los ochenta, Irán se embarcó en una estrategia simple pero brillante. Establecer grupos terroristas en Oriente Próximo. Financiarlos, entrenarlos y armarlos. Que hagan el trabajo sucio de combatir y morir", ha reiterado. "Irán ha ejecutado bien este plan. Hay poca guerra directa entre Irán e Israel. Sin embargo, Irán ataca constantemente a Israel a través de sus grupos asociados en Líbano, Siria, Irak, Gaza y Yemen", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que estos grupos "han abierto guerras contra todos los elementos moderados en Oriente Próximo". De esta forma, ha insistido en que "está teniendo lugar una nueva guerra fría en Oriente Próximo". "Por una parte está un imperio corrupto, incompetente y vacío, Irán, similar a la Unión Soviética en los ochenta. Por el otro hay una democracia floreciente, libre y firme, Israel y sus aliados, que recuerdan a Estados Unidos en la Guerra Fría original", ha subrayado. Por último, ha incidido en que "Estados Unidos e Israel deben fijar el claro objetivo de acabar con el maligno régimen iraní". "No sólo es posible. Es vital para la seguridad de Oriente Próximo y de todo el mundo civilizado", ha apostillado Bennett, quien ocupó el cargo entre junio de 2021 y julio de 2022.