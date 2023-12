Ucrania sufre una serie de ataques rusos como "hacía mucho que no se veía" que dejan casi 30 muertos

El Ejército ruso ha lanzado este viernes sobre varias ciudades de Ucrania una serie de ataques como "hacía mucho que no se veía", según el portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, que ha dejado hasta el momento 27 muertos y unos 150 heridos. "El enemigo ha lanzado verdaderamente un ataque poderoso. Lamentablemente hay víctimas", ha reconocido Ignat, quien ha dicho que "hacía mucho tiempo que no se veía" tanta actividad en los radares ucranianos, según ha informado la agencia de noticias ucranianas UNIAN. "Los objetivos aéreos del enemigo estaban en todas partes, en todas direcciones", ha contado. Una apreciación que también ha sido compartida por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha dicho que Rusia ha atacado este viernes Ucrania "con casi todo lo que tiene en su arsenal". El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha explicado que Rusia ha estado "durante muchos meses" almacenando misiles para poder llevar a cabo estos ataques. "Los rusos han matado a nuestros ciudadanos y han destruido nuestra infraestructura. Demuestran que no tiene otro objetivo que el terror", ha dicho. Umerov ha advertido de que debido a las "reservas" de misiles y proyectiles que ha logrado almacenar Rusia durante estas últimas fechas, "pueden y seguirán con esos ataques", ha dicho en un mensaje en su página de la red social Facebook. KIEV Y ZAPORIYIA, CIUDADES MÁS AFECTADAS De acuerdo con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, las fuerzas rusas han lanzado 158 proyectiles, entre misiles de distintos tipos y vehículos aéreos no tripulados. No obstante, ha destacado que han logrado neutralizar 87 misiles de crucero y 27 drones. Según las autoridades locales, son ya 27 los muertos y más de 150 los heridos como consecuencia de los bombardeos rusos caídos en ciudades como Kiev, donde se han registrado hasta el momento siete muertos. Una cifra que previsiblemente aumentará a la espera de rescatar varios cuerpos más desde los escombros. En la capital ucraniana, las autoridades ucranianas han destacado que a pesar de esta oleada de ataques sin precedentes recientes, las infraestructuras que ofrecen servicios esenciales a la capital no se han visto dañados. En Zaporiyia otras siete personas han muerto, mientras que en Dnipró se han recuperado ya seis cuerpos sin vida, mientras que 30 personas han resultado heridas. Su gobernador, Serhi Lisak, ha denunciado que "el principal impacto" se ha producido sobre un centro comercial, si bien otros han afectado a un hospital. Leópolis, por el momento, solo se ha informado de una treintena de heridos, mientras que en Odesa han muerto cuatro personas y en Járkov tres más. Las autoridades ucranianas han aprovechado también la coyuntura para renovar sus críticas hacia esa parte de la comunidad internacional que en algún momento ha expresado --sobre todo a puerta cerrada-- el cansancio generalizado que está generando esta guerra, de la que se cumplen ya más de 22 meses. "Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos para detener el genocidio ruso del pueblo ucraniano. Ninguna conversación sobre 'tregua', 'renuncia temporal de territorios', 'fatiga', 'negociaciones' y otras 'concesiones' detendrá la agresión rusa, sino que solo aumentará la escala", ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleba.