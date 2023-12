Temas del día de EFE News Latino del 29 de diciembre de 2023

EEUU HISPANOS

Los Ángeles - Carlos Hernández se ha prometido a sí mismo no hacer compras con su tarjeta de crédito en 2024 y tratar de pagar las deudas que, a sus 64 años, no le permiten pensar en jubilarse tranquilamente después de 30 años de trabajo en Estados Unidos. No es el único a quien agobia el endeudamiento, una carga que afecta de manera particular a los hispanos. Por Ana Milena Varón (Enviado)

Nueva York - Wall Street cierra hoy un año de vaivenes con el impulso de una inflación a la baja y el optimismo de los inversores sobre el rumbo que tomará la Reserva Federal (Fed) en sus próximas reuniones, lo que ha llevado al Dow Jones a registrar varios cierres históricos consecutivos. Con todo, algunos analistas consideran que el entusiasmo no se ajusta a la realidad.

Tucson (AZ).- EEUU INMIGRACIÓN.- El drástico aumento en el cruce de migrantes y las bajas temperaturas del invierno han obligado al condado de Santa Cruz, en la frontera de Arizona con México, a improvisar un refugio en lo que antes fue un banco. (Enviado)

