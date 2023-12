Tasas hipotecarias EEUU caen a 6,61%, nivel más bajo desde mayo

(Bloomberg) -- Las tasas hipotecarias en Estados Unidos continuaron su caída, para terminar el año en el nivel más bajo desde mayo.

El promedio para un préstamo fijo a 30 años era de 6,61%, frente al 6,67% de la semana pasada, informó Freddie Mac el jueves en un comunicado.

Muchos observadores de la industria están optimistas de que la caída constante de los costos de endeudamiento —desde su máximo de 7,79% a fines de octubre— estimulará una nueva demanda para la compra de viviendas en los próximos meses a medida que comience la temporada de mayor actividad del mercado. Sin embargo, las viviendas a la venta siguen siendo escasas, los precios todavía están fuera del alcance de un gran número de estadounidenses, y las tasas hipotecarias a 30 años duplican con creces los niveles de 2022, todo lo cual sugiere que una recuperación podría ser lenta y difícil.

Un indicador de los contratos para comprar viviendas usadas se mantuvo en un mínimo histórico en noviembre, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

La Reserva Federal ha manifestado su voluntad de considerar un recorte de su tasa de referencia en el nuevo año si la inflación coopera. Luego deberían seguir las hipotecas, lo que aliviaría la carga para quienes buscan viviendas.

“La rápida caída de las tasas hipotecarias durante los últimos dos meses se estabilizó un poco esta semana, pero las tasas continúan con una tendencia a la baja”, dijo en el comunicado Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac. “De cara al nuevo año, la economía se mantiene firme con un crecimiento sólido, un mercado laboral ajustado, una inflación que se desacelera y una incipiente recuperación en el mercado inmobiliario”.

