Sindicatos Argentina instan a paro nacional contra reforma Milei

(Bloomberg) -- El presidente Javier Milei enfrentará su primera huelga general tras poco más de un mes en el cargo, mientras los principales sindicatos de Argentina convocan a una protesta a nivel nacional contra sus planes de desregular la economía del país, cambiar su sistema de votación y reducir las redes de seguridad social.

Los trabajadores pararán en todo el país el 24 de enero para protestar contra las medidas de Milei, según un anuncio del jueves de la CGT, uno de los grupos sindicales más antiguos y poderosos de Argentina. Planean salir a las calles alrededor del Congreso en Buenos Aires para luchar contra un decreto “ilegal” para desregular la economía firmado por el presidente la semana pasada, dijo el líder sindical Héctor Daer en un discurso.

La huelga será la mayor prueba hasta el momento para los planes de Milei de reducir la influencia del Estado en la economía argentina propensa a la crisis. También es la convocatoria más rápida por la CGT tras la toma de posesión de un nuevo presidente en los últimos 40 años, según medios locales. El Gobierno envió el miércoles al Congreso un proyecto de ley de amplio alcance con cientos de propuestas, que abarcan desde la eliminación de las elecciones primarias de Argentina hasta la privatización de 41 empresas estatales.

El proyecto de ley, de varios cientos de páginas, otorga a Milei poderes adicionales para decidir sobre política económica durante su mandato.

Con menos de un mes en el poder, el nuevo gobierno ya se enfrenta a una serie de protestas callejeras tras anunciar el fin de los controles de precios, fuertes recortes del gasto y una devaluación de más del 50% del peso argentino.

La huelga general de los sindicatos vinculados al movimiento peronista, ahora en la oposición, también pondría a prueba el enfoque de línea dura de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recientemente anunció una serie de medidas para limitar las protestas y los bloqueos de calles realizados sin permiso.

Nota Original:Argentine Unions Urge Nationwide Strike Against Milei’s Reforms

