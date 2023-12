Russell Wilson dice que Broncos le exigió cambiar su contrato o lo enviaría a la banca

Redacción Deportes, 29 dic (EFE).- Russell Wilson, 'quarterback' estelar de los Denver Broncos, afirmó este viernes que su equipo le exigió modificar la garantía por lesión en su contrato o perdería la titularidad, algo que no hizo por lo que será enviado a la banca en los dos partidos que restan de la temporada 2023 de la NFL.

"Se me acercaron durante la semana que tuvimos de descanso y me dijeron que si no cambiaba mi contrato, mi garantía de lesión, me quedaría en la banca el resto del año", aseveró Wilson en conferencia de prensa.

Russell Wilson, de 35 años, tiene una garantía por lesión de 37 millones de dólares que cubre hasta el 2025, por lo que quitarlo del campo en estas dos últimas semanas asegura que no sufrirá una lesión grave en caso de que Denver decida cortarlo para la campaña 2024.

El 'quarterback' generó altas expectativas desde que en 2022 firmó con los Broncos un contrato por cinco años a cambio de 245 millones de dólares, luego de jugar para los Seattle Seahawks desde 2012 hasta 2021.

Dos temporadas después los resultados han estado lejos de lo esperado con el equipo fuera de los 'playoffs' en la temporada 2022 y prácticamente eliminado en esta campaña.

El pasado miércoles el entrenador de los Broncos, Sean Payton, anunció que el mariscal de campo campeón en el Super Bowl XLVIII con los Seahawks, sería enviado a la banca, aunque no explicó si la decisión obedecía a bajo rendimiento o la situación contractual.

"Definitivamente me decepcionó. Fue un proceso estresante durante toda la semana de descanso. Acabábamos de vencer a los Chiefs, estaba emocionado de que peleáramos por los 'playoffs' y tuviéramos una buena racha. La Asociación de Jugadores (NFLPA) y la NFL se involucrarán en algún momento", confió el pasador.

El nueve veces seleccionado al Pro Bowl subrayó que desde que llegó a Denver su intención fue llevar al equipo a ganar un Super Bowl, algo que aún le gustaría hacer.

"Vine aquí para jugar para ganar. Sabía que iba a ser un proceso. Firmé un contrato por siete años. Quiero estar aquí, quiero jugar aquí, quiero ganar campeonatos en este lugar", puntualizó.

Denver marcha en el tercer lugar del Oeste de la Conferencia Americana (AFC) y en el escalón 12 de la AFC, puesto que los tiene con escasas posibilidades de avanzar a los playoffs entre los siete primeros incluso si triunfa en sus juegos del próximo domingo, ante Chargers, y en el último de la temporada ante Raiders. EFE

