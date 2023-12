Polonia confirma la entrada en su espacio aéreo de "un objeto aéreo no identificado" desde Ucrania

Las autoridades de Polonia han confirmado este viernes la entrada en su espacio aéreo de "un objeto aéreo no identificado" llegado desde territorio ucraniano, en el marco de una intensa oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra distintos puntos de Ucrania, que se ha saldado con al menos doce muertos y cerca de 80 heridos. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha señalado que "un objeto aéreo no identificado ha entrado en el espacio aéreo de Polonia desde el otro lado de la frontera con Ucrania" y ha agregado que "desde el momento en el que cruzó la frontera hasta que desapareció la señal, fue seguido por los radares del sistema de defensa aérea del país". "En línea con los procedimientos aplicables, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas movilizó las fuerzas y recursos a su disposición", ha manifestado en un mensaje en su cuenta en la red social X. Por el momento no hay informaciones sobre dónde habría impactado el "objeto", si bien las autoridades polacas han iniciado una investigación. Poco antes, el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha señalado que hasta el momento se han confirmado doce muertos y cerca de 80 heridos a causa de los ataques contra Kiev, Dnipropetrovsk, Odesa, Leópolis, Járkov y Zaporiyia. "El enemigo ha bombardeado Ucrania de forma masiva", ha recalcado a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado que "Rusia está hoy combatiendo con casi todo lo que tiene en su arsenal" y ha especificado que las fuerzas rusas "han disparado aproximadamente 110 misiles, la mayoría de los cuales han sido derribados". Además, ha reseñado que Ucrania "responderá a los golpes de los terroristas" y "luchará para garantizar la seguridad del país, cada ciudad y toda la población".