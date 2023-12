Milei formaliza el rechazo de Argentina a su entrada en el grupo de los BRICS

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha comunicado formalmente a sus homólogos del grupo de los BRICS, que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, su rechazo a la incorporación del país a este foro internacional. La adhesión del país a este grupo obedecía a una iniciativa del predecesor de Milei, Alberto Fernández, quien mantuvo en octubre una reunión con la presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, donde quedó formalizada la entrada de Argentina en la institución, cuya entrada fue aprobada en agosto y estaba prevista para este próximo 1 de enero. Ahora, según un comunicado del Ministerio de Exteriores recogido por 'Clarín', el nuevo Gobierno argentino explica que "la impronta en materia de política de exterior (...) difiere en muchos casos de la del Gobierno precedente" y, por lo tanto, ha procedido a revisar "algunas decisiones tomadas por la anterior gestión", entre ellas la adhesión al foro internacional. Una vez hechas las consideraciones pertinentes, zanja la nota, el nuevo Gobierno Milei "no considera oportuna la incorporación de la República Argentina al BRICS como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024", en línea con lo ya anticipado a finales del mes pasado por la ahora titular de la cartera de Exteriores, Diana Mondino, en línea con la doctrina ultraliberal del nuevo presidente. De hecho, Milei ya avanzó en agosto que "el alineamiento de geopolítica (de Argentina) es con Estados Unidos e Israel" y que no tenía la más mínima intención de "alinearse con comunistas". Sin embargo, el presidente ha remarcado en las misivas su voluntad de seguir manteniendo vínculos comerciales con los cinco miembros del BRICS. "Deseo destacar el compromiso de mi gobierno con la intensificación de los lazos bilaterales con su país en particular el aumento de los flujos de comercio e inversión", según las cartas.