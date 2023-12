Médicos del Mundo avisa de daños irreversibles en la salud mental de los gazatíes

La ONG Médicos del Mundo ha avisado este viernes de que la salud mental de los gazatíes está cerca de padecer un daño irreversible, en particular los niños en medio de casi tres meses de bombardeos israelíes, desplazamientos forzados, falta de acceso a bienes de primera necesidad y el colapso del sistema sanitario en la Franja de Gaza. Ahora mismo la población de Gaza, entiende la organización, vive marcada un conflicto "interminable" que "ha provocado un sentimiento generalizado de desesperanza" y "ha mermado las perspectivas de futuro de la comunidad", en lo que va más allá de la "mera respuesta emocional para tratarse de "un factor significativo que puede afectar negativamente al compromiso comunitario, el sentido de vida y la salud en general". Al temor constante a perder la vida se suman los impedimentos para llevar a cabo una vida normal, lo que desemboca en elevados niveles de "estrés y tensión comunitaria". El resultado más probable es "una afectación psicológica a largo plazo en la mayoría de la población"; una crisis que "no va a desaparecer en el momento que cese la violencia". Peor todavía, Médicos del Mundo anticipa que un "pequeño porcentaje" de la población de Gaza "va a desarrollar un trastorno mental más grave que requiere atención especializada", porque van a somatizar estos problemas psicológicos en trastornos físicos como el insomnio o la falta de apetito. Ante esta situación, la ONG está convencida de que un alto al fuego inmediato y permanente "evitaría síntomas mayores" y facilitaría "intervenciones tempranas de prevención y promoción del bienestar psicológico". No obstante, "mientras no sea posible proteger y restablecer los derechos fundamentales de las personas en Gaza", explica Carmen González, responsable de salud mental de Médicos del Mundo en los territorios ocupados palestinos, "estas actividades solo podrán paliar y ofrecer un alivio temporal a las profundas heridas emocionales y psicológicas que este conflicto está provocando". "Queda mucho por hacer para promover y asegurar la recuperación de las personas afectadas. Para intentar recuperar el bienestar psicológico es urgente restaurar los derechos erosionados en cada esfera de la vida", ha remachado.