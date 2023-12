Maine (EEUU) excluye a Trump de las primarias estatales de cara a las presidenciales de 2024

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, que ostenta el principal cargo electoral de este estado, ha excluido al expresidente de Estados Unidos Donald Trump de las primarias a nivel estatal del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024, al considerar que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio. "No llego a esta conclusión a la ligera. La democracia es sagrada (...) Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la sección tres de la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección", ha manifestado. Bellows, que es demócrata, ha afirmado haber llegado a la conclusión de que Trump "en el transcurso de varios meses, y culminando el 6 de enero de 2021, utilizó una narrativa falsa de fraude electoral para inflamar a sus partidarios y dirigirlos al Capitolio para evitar la certificación de las elecciones de 2020 y la transferencia pacífica de poder". Asimismo, ha afirmado que el exmandatario "era consciente de la probabilidad de violencia y, al menos inicialmente, apoyó su uso dado que la alentó con una retórica incendiaria y no tomó ninguna medida oportuna para detenerla". Por ello, ha considerado que "las peticiones ocasiones" a sus simpatizantes de que "sean pacíficos y apoyen la aplicación de la ley (...) no borra su conducta". "Los acontecimientos del 6 de enero de 2021 fueron trágicos y sin precedentes. Fueron un ataque no solo al Capitolio y a los funcionarios de Gobierno, sino también al Estado de derecho. Las pruebas aquí demuestran que ocurrieron a instancias del presidente saliente y con su conocimiento y apoyo. La Constitución estadounidense no tolera un ataque a los cimientos de nuestros gobierno", reza un documento en el que indica que esto le "obliga" a actuar en respuesta. El equipo de campaña de Trump, que ha anunciado que apelará el fallo, ha denunciado la medida y ha atacado a Bellows, a la que ha tachado de "izquierdista virulenta y una demócrata hiperpartidista que apoya" al presidente estadounidense, Joe Biden, según informa el periódico 'The Hill'. "Estamos siendo testigos, en tiempo real, del intento de robo de una elección y de la privación del derecho al voto del votante estadounidense. No se equivoquen, estos esfuerzos partidistas de interferencia electoral son un asalto hostil a la democracia de Estados Unidos. Esta decisión puede ser apelada por Trump y se espera que sea el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que tenga resolver esta cuestión, ya que otros estados han rechazado este posicionamiento, como Michigan o Minnesota. No obstante, cabe destacar que la postura de Maine sigue la línea del Tribunal Supremo de Colorado, que la semana pasada dictó un sorprendente fallo en el que excluía al republicano de las primarias. Los jueces se ampararon en la Decimocuarta Enmienda, que prohíba a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección volver a ocupar un cargo público. La secretaria del Estado de Colorado, Jenna Griswold, prometió acatar el dictamen, si bien se encuentra suspendido hasta el 4 de enero, un día antes de la fecha límite para la certificación de las primarias, al estar pendiente de apelación.