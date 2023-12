Lisandro Martínez apunta a volver en enero

Londres, 29 dic (EFE).- Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, apunta a una vuelta a los terrenos de juego en enero, cuatro meses después de la lesión que sufrió en el pie.

El central argentino recayó del problema en el pie que le tuvo fuera de combate los dos meses finales de la temporada pasada y no juega desde que se lesionara contra el Bayern de Múnich el pasado 20 de septiembre.

"Mi recuperación está yendo muy bien. Me estoy sintiendo fuerte, haciendo todo lo correcto", dijo a los medios de club Lisandro, con el que no se quieren tomar riesgos, pero que apunta que podría volver en enero si todo sigue su curso.

"Tenemos que ser pacientes. Sé que estaré de vuelta pronto, pero lleva tiempo y necesitamos paciencia".

Debido a la lesión de Martínez, el United ha tenido que hacer malabarismos con los centrales, ya que Harry Maguire, Raphael Varane y Victor Lindelof también han sufrido problemas físicos en la primera mitad de la temporada. Esto ha obligado a Erik Ten Hag a utilizar diez parejas diferentes de centrales a estas alturas del curso.

"Es muy duro", dijo Lisandro sobre la fortaleza mental de verse fuera tanto tiempo. "Es muy duro cuando tienes dos lesiones y estás fuera en total seis o siete meses. Pero me siento fuerte de cabeza. En mi familia he aprendido valores muy buenos para nunca rendirme, así que esto solo me ha hecho más fuerte. Es duro, pero no hay excusas".