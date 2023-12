Jenni Hermoso, futbolista del año para The Guardian

El periódico británico The Guardian eligió este viernes a Jenni Hermoso como 'futbolista del año', por la gloria, la adversidad y una lucha que aún está viva que protagonizó en este 2023. "En el momento de su mayor triunfo, la campeona del mundo de España se convirtió en el centro de la batalla del fútbol contra la misoginia", dice The Guardian. El medio inglés destaca el regreso a los campos de Hermoso, el pasado 27 de octubre, para marcar el gol de la victoria contra Italia en la Liga de Naciones. La jugadora madrileña volvió con la selección después de proclamarse campeona del mundo pero verse en el foco de una desagradable polémica por el beso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la ceremonia de premios tras la final. Sin embargo, el beso que denunció como no consentido detonó una serie de cambios en la RFEF después de que las jugadoras se unieran para denunciar una discriminación sistemática durante décadas. "Este premio fue creado para reconocer los logros de jugadores que han hecho cosas extraordinarias y superado grandes adversidades. Hermoso es la octava ganadora y cuarta mujer en alzarse con el galardón, tras Khadija Shaw en 2018, Megan Rapinoe, otra ganadora del Mundial, en 2019 y Virginia Torrecilla en 2022", añade el diario, que premia de nuevo a una española.