Israel señala que los últimos ataques en la frontera libanesa tratan de hacer recular a Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido este viernes que las últimas operaciones llevadas a cabo en la frontera con Líbano tienen el objetivo de hacer que el partido-milicia chií Hezbolá recule y se aleje de la frontera israelí. "En los últimos dos días completamos una serie de ataques generalizados con aviones de combate, tanques y artillería contra objetivos de Hezbolá", ha detallado el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, informa 'The Times of Israel'. De acuerdo con Hagari, gracias a estos ataques, Israel ha logrado alcanzar objetivos en todo el territorio objetivo, incluidas zonas de lanzamiento de misiles, complejos militares e infraestructura empleada por los milicianos de Hezbolá. "Además, atacamos células terroristas y matamos a terroristas en el terreno y en los edificios (...) Seguimos llevando a cabo intensos ataques y dañando el despliegue de Hezbolá, que estaba cerca de la frontera norte", ha manifestado. Así las cosas, Hagari ha recalcado que la respuesta israelí a la amenaza que representa Hezbolá ha hecho que la milicia libanesa "no tenga el mismo aspecto" que a comienzos de octubre, fecha en que estallaron las hostilidades en la región. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó el 7 de octubre una ofensiva contra Israel, matando a 1.200 personas y tomando como rehén a otras 240. Las FDI respondieron con una campaña militar que se cobra ya la vida de más de 21.500 palestinos en la Franja de Gaza. Hezbolá, por su parte, ha aprovechado la ocasión para, bajo el pretexto de apoyar a la población palestina, víctima de los constantes ataques israelíes, atacar el territorio norte de Israel, abriendo así un nuevo frente de hostilidades.