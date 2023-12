Isabel Pantoja ultima su puesta a punto para su esperada reaparición en Barcelona

Ultimando los detalles de cara a su esperada reaparición en Barcelona 7 años después de su último concierto en la ciudad, Isabel Pantoja se encuentra en Madrid desde el martes 26, cuando aterrizaba en avión privado en la capital. Su objetivo, ensayar su repertorio y pasar 'por chapa y pintura' para que todo salga a la perfección en el show que ofrecerá en el Palau Sant Jordi este sábado y del que todavía quedan entradas disponibles a pesar de que se ha reducido el aforo del recinto. Tal y como han revelado en 'Vamos a ver', la artista se estrena con una nueva orquesta -compuesta por 60 músicos- y ha querido pasar dos días con ellos para conocerse y preparar en un local de ensayos a las afueras de la capital el primero de los 17 conciertos que tiene firmados con motivo de su gira 50 aniversario, su tabla de salvación para saldar su millonaria deuda con Hacienda. Pero además de esta primera toma de contacto con sus nuevos músicos -con los que según Antonio Rossi afirma que ha tenido muy buen "feeling"- Isabel Pantoja ha aprovechado su paso por Madrid para visitar el centro de belleza de su peluquero y maquillador de confianza, Alberto Dugarte. Dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de distanciamiento que les han perseguido en los últimos tiempos, la cantante abandonaba este jueves el hotel madrileño en el que se aloja -del que hasta ahora solo había salido para ensayar- para dedicarse un rato a sí misma. Una sesión beauty en la que aprovechó para una puesta a punto con el objetivo de estar radiante en su próximo concierto, tiñéndose el pelo, haciéndose una limpieza facial y la manicura entre otros tratamientos. En el punto de mira por los durísimos ataques de Francisco Rivera en 'De Viernes' -tachándola de "mala persona" y "gafe" y asegurando que lo que hijo con él y con Cayetano negándose a darles los enseres de su padre es "inhumano" y que por ello irá "al infierno"- Isabel ha preferido hacer oídos sordos a los dardos del hijo mayor de Paquirri, aunque sí ha sentenciado que se encuentra "bien" a pesar de esta nueva y amarga polémica. Tampoco ha querido pronunciarse sobre la venta de su ático de Fuengirola y ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si es cierto que desvalijó la vivienda y se llevó hasta las puertas. Pero minutos después respondía y lo hacía presumiendo de "dientes dientes", como la famosa frase que pronunció cuando era pareja de Julián Muñoz. Lo ha hecho a través de las redes sociales de Alberto Dugarte, que no ha dudado en compartir con sus seguidores la "visita especial" que ha recibido en su centro de belleza. Una imagen en la que Isabel, sin sus inseparables gafas de sol, posa con el peluquero y varios integrantes de su equipo luciendo una sonrisa que hacía muchísimo que no le veíamos. Sin gota de maquillaje, llama la atención el rostro demacrado y el aspecto cansado de la artista, continuamente en el ojo del huracán por sus problemas económicos, su nula relación con sus hijos, su guerra con Francisco Rivera o, en los últimos días, la venta de su ático de Fuengirola. "Que felicidad mi Isabel Pantoja visitando mis nuevas academias Puesta a punto para lo que viene*Falta poquito para volver a disfrutarte en los escenarios*¡¡¡Te Quiero!!!!", ha publicado Dugarte en Instagram. Y no ha sido el único, ya que Amor Romeira también ha coincidido con la tonadillera en la peluquería y no ha dudado en presumir de la buena relación que tiene con Isabel: "¡¡Cómo te echaba te menos!! Ya falta poco para Barcelona. ¡Mucha mierda y hazlo como sólo tú sabes! Este 2024 se vienen muchas cosas buenas para ti. ¡¡Tu canaria flamenca!!", ha escrito, acompañando sus buenos deseos con una instantánea de ambas de lo más cómplices.