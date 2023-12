Iñaki Williams: "El objetivo mínimo de Ghana es pasar la fase de grupos; luego ya se verá"

Iñaki Benito y Ramón Orosa

Lezama (Bizkaia), 29 dic (EFE).- Iñaki Williams, jugador del Athletic Club internacional con Ghana, subrayó que el primer objetivo de las 'Estrellas Negras' en la Copa de África que se disputará en Costa de Marfil del 13 de enero al 11 de febrero es "como mínimo, pasar la fase de grupos" porque si no es así "podría ser un fracaso".

"Luego ya se verá. Ghana es uno de los países con más títulos -cuatro, el último en 1982- y sabemos que somos una de las candidatas, pero no es fácil. Hay selecciones muy potentes", recordó el delantero bilbaíno, quien destacó como uno de las grandes favoritas a Marruecos, semifinalista en el pasado Mundial de Catar.

"Tiene jugadores de calidad y un entrenador que les ha hecho brillar en el Mundial y están en un momento de confianza alto. Luego están Nigeria, Senegal, Egipto.., pero en el fútbol africano cualquier cosa podría pasar. Ojalá nosotros podamos dar un buen nivel y que nuestra gente se sienta orgullosa", deseó.

A nivel individual, Williams espera mucho de su compañero de selección Mohammed Kudus, "uno de los mejores jóvenes talentos de África", y también de futbolistas como los senegaleses Sadio Mané y Kalidou Koulibaly o de la estrella egipcia Mohamed Salah.

Por otro lado, personalmente, Iñaki aseguró que se siente "cada vez más cómodo" con el equipo ghanés una vez habituado al fútbol africano, "muy desordenado, de muchas llegadas y de ida y vuelta".

"Pensaba que lo del fútbol caótico era un bulo, pero es así. Me gusta, porque hay muchos más espacios para los delanteros. Me ha costado encontrarme, pero poco a poco lo he ido consiguiendo y he encontrado mi sitio", confiesa Williams, liberado también por su primer gol con las 'Estrellas Negras'.

Fue el pasado 17 de noviembre, cuando un tanto suyo, de cabeza y en el minuto 95, le dio el triunfo a Ghana frente a Madagascar en el primer partido de clasificación para el Mundial de 2026.

"A un delantero se le piden goles y cuando no ves puerta, la confianza se le va debilitando. Tuve la suerte de marcar ese golito, además al final, que da ese subidón, y eso me da más ilusión de jugar mi primera Copa de África. A ver si puedo rendir al mismo nivel que en el Athletic", recalcó uno de los principales responsables de la gran temporada que está completando hasta ahora el equipo rojiblanco.

Lo que no sabe aún Williams es en qué posición de ataque le va a colocar el irlandés Chris Hughton, seleccionador del las 'Black Stars'.

"No sabría decirlo. En las últimas convocatorias he jugado por la derecha -la demarcación que desempeña también en el Athletic-, aunque mi primer gol vino como delantero. Sé que al míster le gusta que juegue ahí, pero en el inicio del torneo se verán las necesidades del equipo. Yo no decido. Soy un soldado y donde diga el capitán pondremos todo el empeño", recalca.

Ghana, encuadrada en el Grupo B de la Copa de África, debutará el 14 de enero frente a Cabo Verde. El día 18 se enfrentará a Egipto y el 22 cerrará la primera fase contra Mozambique. Todos los partidos se jugarán en Abiyán, capital de Costa de Marfil.

Iñaki Williams aún desconoce cuando deberá incorporarse a la concentración de Ghana, que comenzará el día 2 en Kumasi (Ghana), y si podrá jugar o no con el Athletic el choque liguero del día 4 ante Sevilla en el Sánchez Pizjuán. EFE

