El pacifista ruso Boris Nadezhdin celebra su preselección como candidato presidencial

Moscú, 29 dic (EFE).- El ruso Boris Nadezhdin, que acude a las elecciones de marzo de 2024 en defensa de "la paz y la libertad", celebró hoy en declaraciones a EFE su preselección como candidato presidencial.

"Cada vez más personas comprenden el error fatal que cometió (el presidente, ruso Vladímir) Putin (en Ucrania). Y mi tarea es hacer que lo entienda la mayoría de los rusos", señaló Nadezhdin, candidato del partido Iniciativa Cívica, fundado en 2013.

La candidatura de Nadezhdin, de 60 años, fue aprobada este jueves por la Comisión Electoral Central (CEC), que le permitió iniciar la recogida de las 100.000 firmas necesarias para registrarse antes del 25 de enero.

"El hecho de que me haya presentado y pueda iniciar la recogida de las firmas ya es una gran victoria", señala el político quien agrega que muchos aspirantes a la presidencia nunca lograron superar esa barrera.

Ese fue el caso de la periodista Yekaterina Duntsova, contraria a la guerra y rechazada como candidata independiente por la CEC.

Nadezhdin destaca que las autoridades electorales no le pusieron ningún obstáculo, porque todos los documentos para su presentación fueron "preparados minuciosamente" y no dejaban ningún lugar a dudas.

"En dos palabras, voy (a las elecciones) con los siguientes lemas: Paz, Libertad y un Futuro Normal", relata el candidato.

Nadezhdin señala que está en contra de la actual política del Kremlin, ya que lleva al país al "aislamiento, el autoritarismo y la militarización".

"Mi tarea es frenar el deslizamiento de Rusia en esa dirección", asegura.

En el manifiesto electoral, publicado en su sitio web, Nadezhdin explica que acude a las elecciones como un "detractor" de la política del actual presidente.

En su opinión, Putin busca revivir el pasado, mientras Rusia necesita mirar al futuro.

"Yo voy a las elecciones porque estoy seguro de que a día de hoy ese es mi deber con mi país, con mis antepasados ​​y mis descendientes", escribe.

En este sentido, recuerda que durante los últimos cien años Rusia ha pasado por épocas de tumulto y desintegración.

"Ahora nuevamente tomamos la senda del autoritarismo y la militarización. Y yo no me perdonaré si no intento detenerlo", asegura.

Nadezhdin, que ejerció como diputado de la Duma entre 1999 y 2003 como miembro de la Unión de Fuerzas de Derecha, es consciente de la dificultad de su misión.

"A favor de la campaña militar en Ucrania está toda la maquinaria estatal", reconoce.

No obstante, el político, con 30 años de carrera, espera obtener el apoyo de los "decenas de millones" de rusos que comparten sus valores

Además, sea cual sea el resultado electoral, Nadezhdin (cuyo apellido se asocia con la palabra esperanza "Nadezhda") planea permanecer en la política.

"Llevo 30 años en política y planeo seguir mientras cuente con el apoyo de los electores", resume.

Todos los pronósticos apuntan a que Putin, cuya gestión es aprobada por el 80 % de los rusos, según las encuestas oficiales, ganará las elecciones con más votos que en 2018, cuando obtuvo más del 76 % de los sufragios.