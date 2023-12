El Ibex 35 abre con una subida del 0,3% la última sesión del año

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes, la última del año, con una subida del 0,34%, lo que ha llevado al selectivo a mantener la cota psicológica de los 10.100 puntos, hasta situarse en los 10.121 enteros, en una jornada marcada por la publicación del Índice de Precios del Consumo (IPC) adelantado en España. Al comienzo de la sesión de este viernes se conocía que el IPC no experimentó variación en diciembre en relación al mes anterior y recortó una décima su tasa interanual, hasta el 3,1%, debido a la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la subida del último mes del año anterior. La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) en diciembre bajó siete décimas, hasta el 3,8%, tasa 0,7 puntos superior a la del IPC general y la más baja desde marzo del año pasado. En los primeros compases de esta sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Inditex (+0,69%), Amadeus (+0,59%) e Indra (+0,57%), mientras que en el lado contrario los 'farolillos rojos' más destacados eran Rovi (-0,33%), Banco Sabadell (-0,23%) y Repsol (-0,15%). Las principales Bolsas europeas también abrían este viernes con signo positivo, en concreto, París subía un 0,32%; Milán, un 0,28%; Francfort, un 0,23%, y Londres, un 0,12%. En la apertura del mercado bursátil, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba por encima de los 77 dólares, un 0,71% más, mientras que el de Texas subía un 0,59%, hasta los 72,19 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1074 'billetes verdes', en tanto que la prima de riesgo española rondaba los 92,5 puntos básicos, con el interés exigido al bono a 10 años en el 2,891%.